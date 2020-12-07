Этот человек вычисляет, как долго вы проживете

"Насколько опасна жизнь? Математик Кристиан Гессе вычисляет риск смерти людей с удивительной точностью", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Понятие "микроморт" переводится как "маленькая смерть" и является единицей, с помощью которой статистики измеряют риск смерти. Эта единица измерения появилась в науке в начале 1980-х годов, когда американский исследователь Рональд Ховард предложил использовать ее для вычисления даже мельчайших рисков. Микроморт обозначает риск, при котором вероятность смерти от определенного действия равна одной миллионной. На основе нее можно рассчитать общий риск для жизни. В целом для этого нужно просто сложить все личные микроморты за день. В результате получится индивидуальный риск смерти, который у заядлого курильщика или у альпиниста-экстремала будет, конечно, выше, чем у йога, осознанно относящегося к своему здоровью, или у офисного работника", - отмечает журналистка Нина Химмер.

"Один микроморт соответствует риску смерти в обычный день для здорового 25-летнего человека, проживающего в Центральной Европе", - поясняет Гессе, профессор Штутгартского университета. Если человек выкурит в этот день три сигареты, этот показатель увеличится на один микроморт, подъем на Эверест увеличит его до 35 тыс. микромортов, операция по шунтированию сердца - до 16 тыс. микромортов".

Во времена пандемии Гессе часто имеет дело с расчетами, связанными с вирусами и заболеваниями. "Начиная с 80 лет смертность от заражения составляет 170 тыс. микромортов. Это делает заражение коронавирусом для этой возрастной группы таким же опасным, как инфаркт", - говорит Гессе. Для людей в возрасте от 35 до 44 лет заражение коронавирусом несет столько же рисков, как и грипп, здесь смертность от заражения составляет 0,05%", - говорится в статье.

"Гессе убежден, что во времена пандемии для того, чтобы придать объективности дебатам и принимать рациональные решения, мы должны больше руководствоваться данными, а не чувствами. "Тот, кто имеет количественное мышление и с уважением относится к числам, менее подвержен теориям заговора и размытым страхам", - считает он".

"Чтобы вычислить риски, математику необходимы подробные и достоверные данные, - пишет издание. - Их он получает, например, в Федеральном статистическом ведомстве, больше всего он любит работать с таблицами смертности. В них на протяжении сотен лет указываются средние значения продолжительности жизни населения, тщательно разделенные по полу и возрасту. Наряду с экспертным сообществом расчетами Гессе интересуются и компании, например, страховые фирмы. Прыжок с парашютом? Обойдется в 7 микромортов. Альпинизм в Гималаях? 12 тыс. микромортов. Кесарево сечение? 170 микромортов. Разговор по телефону во время управления автомобилем? Так же опасен, как и езда с содержанием 0,7 промилле алкоголя в крови. "Тот, кто во время управления автомобилем печатает текстовые сообщения, и вовсе едет, как под влиянием 1,1 промилле алкоголя", - говорит Гессе".

Расчеты Гессе позволяют сделать интересные заметки и о нашем обществе, продолжает Süddeutsche. "Например, новорожденный и 100-летний старик имеют в течение дня один и тот же риск смерти: 1,3 тыс. микромортов. "Процесс родов - это самое рискованное, что переживают большинство людей", - говорит Гессе. При этом в наибольшей безопасности в Центральной Европе находятся 10-летние дети, риски которых оцениваются лишь в 1/4 микроморта. "В этом возрасте уже преодолена младенческая смертность, а опасные детские заболевания случаются редко. К тому же детей контролируют во время уличного движения, и они пока не принимают в нем активного участия", - поясняет Гессе. Ни у одной возрастной группы в истории человечества не было так мало рисков, как в жизни сегодняшних 10-летних детей".

"Впрочем, в течение жизни кривая рисков снова идет вверх: в 25 лет на наших плечах ежедневно лежит 1 микроморт, затем риск удваивается примерно каждые 7 лет. В 31 год он составляет в среднем 2 микроморта в день, в 60 лет - 28 микромортов, в 80 лет - 210 микромортов, а в 100 лет - 1,3 тыс. микромортов", - отмечает издание.

"При этом статистически самым рискованным днем каждого года является наш день рождения. "Крупные исследования показывают, что в сравнении с другими днями года в собственный день рождения риск смерти повышается на целых 14%", - говорит Гессе. Попытки объяснить это предпринимаются не в математике, а в психологии: очевидно, психосоматическое воздействие оказывают стресс, саморефлексия и эмоциональность этого дня. К ним зачастую добавляются чрезмерное употребление алкоголя и, соответственно, риск возникновения несчастных случаев".

По словам Гессе, часто люди боятся того, чего бояться не стоит - например, полетов на самолете или терактов. "В среднем в Германии от террора гибнет менее 10 человек в год. Но за тот же временной период 300 человек задыхаются из-за того, что они жуют шариковую ручку и маленькие кусочки пластика попадают в трахею", - говорит Гессе. Также и в других сферах восприятие риска и реальность зачастую не совпадают. Чтобы набрать один микроморт риска, нужно, например, пролететь 12 тыс. км или проехать на поезде 10 тыс. км, но при этом достаточно проехать 500 км на автомобиле, 23 км на мотоцикле или 15 км на велосипеде. То есть в сравнении с полетом на самолете езда на велосипеде крайне опасна", - говорится в статье.

При этом следует различать временные и постоянные риски, отмечает исследователь. "Например, микроморты, которые мы собираем во время поездки на мотоцикле, исчезнут из личного "отчета" о рисках, как только мы слезем с мотоцикла. То есть в отношении таких рисков действует правило: новый день - новый профиль рисков. При этом три сигареты, с точки зрения статистики, сокращают жизнь на полчаса - безвозвратно".

Сам Гессе, пишет Süddeutsche Zeitung в заключение, избегает курения, чрезмерного употребления алкоголя или, например, езды на мотоцикле. "Прыжки с парашютом, глубоководные погружения или экстремальный альпинизм и вовсе не приходят ему на ум. Также и его профессия и хобби, с точки зрения статистики, скорее относятся к "зеленой", нежели к "красной" зоне. "Наибольший адреналин я чувствую во время напряженной игры в шахматы", - говорит Гессе и смеется. Все это скорее связано с его характером, чем с работой. "Я просто не любитель пощекотать себе нервы. Я ищу риск не в жизни, а в данных", - говорит он".