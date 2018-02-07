Сто лет назад состоялся необычайный судебный процесс: советская власть судила Бога за "преступления против человечества"

Анатолий Луначарский, комиссар народного просвещения в правительстве Ленина, посвящал себя гонениям на Церковь, пишет журналист испанской ABC Исраэль Вьяна.

Самая необыкновенная и диковинная атака произошла в начале 1918 года, считает издание. "В Москве был организован народный суд, на котором первое большевистское правительство объявило, что имеет все полномочия для того, чтобы судить Всевышнего за его "преступления против человечества" и "геноцид", - пишет издание. Председателем суда был Луначарский.

"День 16 января 1918 года (так в оригинале. Показательные суды над Богом были введены с 1919 года, а повсеместно стали проводиться советской властью в 1923 году, с усилением антирелигиозной пропаганды. - Прим. ред.) был выбран для проведения этого беспрецедентного действа, которое затянулось на 5 часов, присутствовала многочисленная публика", - говорится в статье. На скамью подсудимых была помещена Библия.

"Вначале был зачитан список всех преступлений, которые вменял "обвиняемому" русский народ, якобы представляя весь остальной род человеческий", - пишет издание. Обвинители представили многочисленные доказательства вины Бога, а защитники, назначенные советским государством, изложили доказательства невиновности. "Они даже попросили оправдать обвиняемого, ссылаясь на то, что он страдал "сильным умопомешательством и психическими расстройствами", а потому не нес ответственности за вменяемые ему деяния", - пишет газета.

В итоге суд признал Бога виновным. "Луначарский зачитал приговор: Господь Бог приговорен к смерти и подлежал расстрелу на следующее утро", - говорится в статье. "На рассвете взвод солдат выполнил желание судьи, выпустив несколько залпов в небо над Москвой", - говорится в статье.

Издание отмечает, что спустя несколько лет хитроумие подсказало большевикам, что не стоит вновь устраивать акции подобного типа и преследовать Церковь открыто. Сам Луначарский незадолго до смерти осудил эксцессы.