7 февраля 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Медийная сцена в России - дело не только государства "Тесные помещения редакции еженедельного таблоида "Моё!" вызывают ощущение резкого противоречия с несколькими широко распространенными стереотипами о том, как должны выглядеть СМИ в путинской России", - пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. Это частное издание, самая популярная из газет этого типа в Воронеже. "И хотя фокус ее внимания не откровенно политический, она публикует материалы, которые, кажется, идут вразрез с официальной тенденцией", - отмечает автор. В декабре "Моё!" опубликовала на первой странице материал о трансгендерах в Воронежской области. Заместитель главного редактора Дмитрий Ерискин сказал корреспонденту The Christian Science Monitor: "Мы пытаемся увязывать большие, общенациональные темы с тем, что происходит в Воронеже. Бессмысленно спрашивать, "оппозиционная" ли мы пресса, потому что вопрос, поддерживаем мы Кремль или нет, просто никогда не возникает. Мы в основном отбираем материалы в соответствии с тем, что, по нашему мнению, нужно делать. У нас нет властей, угрожающих нас закрыть, или чего-то подобного. Это было бы невозможно". "Джунгли постсоветских СМИ - место запутанное, - комментирует Уэйр. - Самые крупные звери - это, как правило, государственные или поддерживаемые государством издания с глубокими карманами. Они также демонстрируют весьма несоветское стремление к тому, чтобы их воспринимали как служащих общественности, в классической роли четвертой власти". "Мы живем в очень сложных условиях. Власти всегда говорят, это здорово, что есть независимые СМИ, дескать, это хорошо и для них, - сказал Ерискин. - Но потом они создают конкурента с государственным финансированием - еженедельный таблоид под названием "Семерочка". Он освещает многие из тех же проблем, которые освещаем мы, идет ноздря в ноздрю с нами на нашем рекламном рынке и при этом может позволить себе бесплатное распространение. Это не конкурент, это спойлер". "Большинство наших крупнейших газет, как национальных, так и местных, не выражают ясных политических взглядов. Это не как в Советском Союзе. В принципе они независимы, - сказал независимый воронежский эксперт Владимир Киреев. - Никто не контролирует мелкие детали их материалов, указывая им, что писать. Но есть правила игры, которые соблюдаются всеми". Автор статьи поясняет: "Эти правила касаются непозволительной критики - такой, например, как несогласие с аннексией Крыма или вмешательством России в Сирии, с идущим сейчас возрождением "христианских ценностей" или идеей Путина о "национальном суверенитете", которая определяет внешнеполитический путь России отдельно от Запада, а иногда в противостоянии с ним". "Можно как угодно критиковать власти, говорить почти все, но, если набросишься на эти "согласованные ценности", то перейдешь границы дозволенного", - сказал изданию Киреев. Борис Подгайный, главный редактор газеты "Воронежский курьер" - издания городской администрации - подчеркнул, что большинство россиян поддерживают эти идеи. "Аннексия Крыма? - переспросил он. - Мы стараемся отвечать интересам наших читателей, а этим никто не будет интересоваться. Мы можем говорить о жизни в Крыму, о том, как там дела, о том о сем. Но мы государственный газетный холдинг. Мы разделяем позицию нашей страны. В противном случае мы бы пошли работать в какую-нибудь оппозиционную газету". В Воронеже около 70 новостных сайтов, из них только один финансируется государством, а несколько определяют себя как оппозиционные, рассказывает Уэйр. "Представитель губернатора по вопросам СМИ в регионе - Илья Сахаров. Его должность не существует ни в одной западной стране. Сам бывший журналист, он говорит, что специальное контактное лицо между властями и прессой необходимо, потому что архитектура российских СМИ еще выстраивается", - передает корреспондент. "Государство порой не способно хорошо управлять отраслями, и мы не хотим, чтобы это произошло со средствами массовой информации. Моя задача - сделать государственные СМИ менее зависимыми от госбюджета", - сказал Сахаров. Он добавил: "Нам не нужно место, где печатать пресс-релизы. Нам нужно, чтобы пресса вернула себе доверие читателей и стала эффективным форумом для общественного мнения. Властям нужно знать, что думают люди. Между нами и обществом стоят СМИ. Они должны быть в состоянии объяснять нам определенные вещи и помогать нам объяснять определенные вещи им. В поиске такой модели мы пока на полпути". При Сахарове сформировался новый инструмент - государственный холдинг РИА "Воронеж", объединяющий 32 региональных издания, говорится в статье. Директор холдинга Наталья Тесленко заявляет, что без поддержки государства многие районные газеты, существовавшие с советских времен, не могли бы выжить. Однако Галина Арапова, глава воронежского Центра защиты прав СМИ, объявленного "иностранным агентом", отмечает: "Проблема с этой государственной моделью в том, что это как условия в хорошей тюрьме, где заключенных хорошо кормят и одевают. Конечно, им так лучше, но они потеряли свободу принимать решения по любым вопросам - от финансов до того, что они могут освещать. Перспектив развития у этой модели нет". При этом Владимир Тулупов, профессор журналистики в Воронежском государственном университете, считает, что главное - сохранить профессию журналиста. Он сказал: "Мы счастливые люди. Мы пережили несколько эпох и можем сравнивать. Нам точно известен неправильный способ что-либо делать. По крайней мере, сегодня у нас есть выбор. Печатные СМИ скоро исчезнут, и все перейдет в интернет. Все меняется, и некоторые вещи становятся лучше. Это не ответ ни на один из яростно обсуждаемых вопросов, но я считаю его вполне обнадеживающим". Источник: The Christian Science Monitor