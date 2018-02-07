Политики от АдГ в Крыму: мнения внутри партии разделились

Несколько политиков от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) находятся с визитом в Крыму. Российские СМИ уже трубят о признании аннексии полуострова, сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Секретарь фракции АдГ в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер подверг критике поездку восьми депутатов, представляющих партию в земельных ландтагах, на аннексированный Россией полуостров Крым. Как заявил он в беседе с FAZ, "момент для поездки выбран совсем не оптимальный". В конце прошлого года ему стало известно о том, что депутаты из Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии планируют совершить поездку в Крым. Сам Мюллер ехать отказался. "Я считаю, все можно было бы сделать более тихо", - заявил он изданию.

При помощи этой поездки, уверен политик, проблемы не решишь. Все в АдГ преследуют одну цель: "в кратчайшие сроки отменить антироссийские санкции", от которых страдает Германия. "Аннексию Крыма после военной оккупации полуострова и противоречащего международному праву референдума (...) Мюллер назвал законным "отделением", решение о котором приняло население Крыма", - передают авторы публикации Юстус Бендер и Фридрих Шмидт.

В аналогичном ключе высказался и зампредседателя АдГ Георг Паздерски. Он критически отнесся к поездке, поскольку, как он заявил в беседе с изданием, "в результате может возрасти угроза того, что перед нами закроются двери в другие восточноевропейские страны, такие, как страны Балтии, Польша или Венгрия". По словам Паздерски, его не оставляет ощущение, "что наших депутатов использовали".

Как пишут российские окологосударственные СМИ, визит депутатов АдГ, который начался в субботу вечером и продлится до пятницы, посвящен таким темам, как "признание Крыма российской территорией", и обсуждению вопросов, связанных с отменой антироссийских санкций.

Как заявил в ходе встречи с политиками в Симферополе Рогер Бекамп, депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии, "мы делаем маленькие шаги, чтобы снять санкции", цитирует его издание, ссылаясь на информагентство "Интерфакс". "Вы сами решили, к какой стране относиться. Вы провели референдум - у нас в Германии такого нет, и мы искренне завидуем вам", - передает издание слова Бекампа.

Председатель АдГ Александр Гауланд на вопрос FAZ о его позиции не стал ни защищать, ни критиковать поездку своих коллег. В конце января, напоминает издание, вместе с зампредседателя фракции в Бундестаге Беатрикс фон Шторх он встречался в Москве с председателем внешнеполитического комитета нижней палаты российского парламента Леонидом Слуцким "для неформального обмена мнениями". 1 февраля с ответным визитом в мероприятии, устроенном АдГ, приняла участие заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина, сообщает издание.

Как пишут авторы публикации, посол Украины в Германии заявил о том, что будет проведено расследование в связи с незаконным въездом на территорию Крыма и ущербом, нанесенным национальным интересам Украины. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал на то, что федеральное правительство "критически относится к подобным поездкам", замечают в заключение журналисты.