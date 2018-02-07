Что хорошо для российского газа, то хорошо и для Америки

На прошлой неделе госсекретарь США Тиллерсон заявил, что, на взгляд США, проект газопровода "Северный поток-2" "подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы в целом". Сообщив об этом, обозреватель Foreign Policy Бренда Шеффер парирует: "В конечном итоге возражения Вашингтона против "Северного потока" попусту отвлекают силы и вредят американским интересам".

В статье приведены три аргумента:

1. "США должны возражать против политики своих европейских союзников, только если вопрос жизненно важный, а у США есть возможность одержать верх. Тут важно понимать, что "Северный поток" пользуется мощной поддержкой не только в Москве, но и в Берлине".

2."Европе требуется больше импортного газа изо всех источников, в том числе из России", - говорится в статье. Автор указывает, что это поможет перейти с каменного угля на газ, который менее вреден для окружающей среды.

"Увы, российский газ по большому счету невозможно заменить экспортом американского сжиженного природного газа (СПГ)", - пишет автор, ссылаясь на то, что многие европейские страны не имеют выхода к морю, а между ценами на СПГ и российский трубопроводный газ есть существенная разница.

3. "Попытка Вашингтона надавить на Россию, чтобы та перекачивала свой газ через Украину, подрывает европейскую энергетическую безопасность. Государства-транзитеры по определению ослабляют стабильность поставок газа, и по возможности избегать транзитеров - законная коммерческая цель российской государственной нефтяной (так в оригинале. - Прим. ред.) компании "Газпром", - говорится в статье.

"На деле расширение "Северного потока" будет означать, что взамен Украины гораздо более стабильная Германия станет транзитером части российского экспорта", - полагает автор. "Более того, торговля и сотрудничество между Россией и Германией важны для стабильности в Европе и являются краеугольным камнем для укрепления сотрудничества между Востоком и Западом. Вашингтону следует координировать свои усилия с Берлином, когда тот играет эту роль, а не пытаться этому препятствовать", - говорится в статье.

Автор также считает, что уход российских энергетических компаний с украинского рынка выгоден Киеву. Он поможет Украине "упрочить суверенитет и снизить коррупцию. Верно, что с утратой роли транзитера Украина потеряет часть геополитических рычагов для воздействия на Россию, но США и ЕС поступят несправедливо, если будут читать Москве нотации, призывая ее соблюдать рыночные правила при торговле газом с Европой, а затем пойдут и в геополитических целях заблокируют проект", говорится в статье.

"Вашингтон добивался успеха, когда ратовал за некую политику слаженно, вместе с Европой, а не когда пытался навязать Европе свои представления о том, что для нее лучше. Он должен применить тот же подход к "Северному потоку-2", даже если это по случайности совпадает с желаниями России", - заключает автор.