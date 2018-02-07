Олимпийский город Сочи активно живет и спустя четыре года после Олимпийских игр. Не в последнюю очередь потому, что много времени здесь проводит Владимир Путин, пишет Штефан Шолль на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"Прошло четыре года после проведения самых дорогих в олимпийской истории Игр, а местные жители все еще протестуют против того, что городская администрация о них забыла. Правда, подобные протесты являются единичными", - передает журналист.

"Большинство жителей, а их почти 400 тыс. в курортном конгломерате на побережье Черного моря, извлекли для себя выгоду из 44 млрд долларов, которые, по официальным данным, были вложены в проект Сочи-2014", - отмечает автор.

"У послеолимпийского Сочи дела идут намного лучше, чем опасались многие критики", - пишет Шолль. Так, большинство ледовых арен не деградировали до оптовых рынков и не пришли в упадок, вопреки предсказаниям. Например, стадион "Фишт" был переоборудован для проведения чемпионата мира по футболу.

Объекты на побережье Черного моря дорогие, и город Сочи собирается сократить действующую до 2021 года программу их финансирования с 61 млн до 34 млн евро.

"Однако Сочи продолжает блистать. На монументальной территории Олимпийского парка теперь ежегодно кружит Формула-1, здесь проводят международные военные соревнования, "Сбербанкиаду" и международные молодежные фестивали, инвестиционные форумы и сирийские "национальные конгрессы". Альтернативные игры для не допущенных МОК на Олимпиаду в Южную Корею российских спортсменов, вероятно, состоятся тоже здесь", - полагает журналист.

"Владимир Путин, которому очевидно нравится атмосфера российской Ривьеры, один за другим принимал в прошлом году в своей летней резиденции "Бочаров Ручей", помимо Меркель и Эрдогана, также и российских министров и губернаторов, причем не только летом", - отмечает автор.

"И перед младшею столицей померкла старая Москва", - приводит автор слова Александра Пушкина, процитированного блогером Олегом Кашиным. "Это явный намек на то, что Сочи, как когда-то Санкт-Петербург, может составить конкуренцию Москве - по крайней мере, как окно России в Европу", - подытоживает журналист.