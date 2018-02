7 февраля 2018 г. Редакция | Financial Times ЕС стремится вернуть влияние на Балканах "После долгой паузы ЕС снова готов к разговору о расширении своих границ. В конце прошлого года Жан-Клод Юнкер пообещал предложить шести странам Западных Балкан "правдоподобную" перспективу вступления в ЕС. На этой неделе президент Еврокомиссии обнародовал стратегию, объясняющую, что это будет означать, и выразил надежду, что как минимум некоторые из шести государств присоединятся к блоку к 2025 году", - пишет редакция Financial Times. Издание отмечает, что энтузиазм по поводу расширения ЕС в значительной степени иссяк, но "принятие в Евросоюз посткоммунистического Востока остается одним из главных его достижений". "В конце концов, государства Западных Балкан с географической точки зрения окружены членами ЕС. Их с трудом достигнутую стабильность после конфликтов 1990-х годов нельзя считать само собой разумеющейся, и сотрудничество с ними важно в плане попыток ЕС контролировать миграцию. Обещание членства в Евросоюзе стало важным стимулом для их правительств принять сложные решения: Сербия, например, пошла на большие уступки в отношениях с Косово. Но предстоит пройти долгий путь, а влияние ЕС ослабело. Только 26% сербов сейчас считают, что членство в ЕС - это хорошо. Если Евросоюз отступит, то другие - Россия и Турция - готовы заполнить вакуум", - говорится в статье. Для всех шести государств достичь соответствия критериям членства в ЕС - серьезное испытание. FT указывает на их общие проблемы - связи политиков с организованной преступностью, коррупцию и повсеместно распространенное давление на СМИ. К тому же "ни одну из этих стран нельзя назвать страной с функционирующей рыночной экономикой", пишет издание. Юнкер подчеркнул, что 2025 год - это только "примерная дата", но она все же может стать эффективным стимулом для реформ, особенно с учетом дополнительных финансовых средств и более ясных сроков. "Еврокомиссия должна остаться верной своим жестким заявлениям и убедиться в том, что правительства не просто примут закон, но и проведут его в жизнь", - полагают авторы. FT приветствует требование ЕС к претендентам на вступление прежде разрешить споры с соседями - касается ли это отказа Сербии признать Косово или пререканий Македонии с Грецией из-за названия. "Невозможно импортировать эти конфликты - или вирулентный штамм этнонационализма, который их подпитывает, - в ЕС", - говорится в статье. Источник: Financial Times