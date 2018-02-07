Очередное сражение за Балканы

Брюссель годами полагал, что внешние границы Евросоюза стали незыблемыми, но теперь он предлагает присоединить к блоку несколько беднейших стран в противовес влиянию России, Китая и Турции на Балканах, пишет FT. ЕС или Путин - кто получит Западные Балканы? - спрашивает Die Welt. Tageszeitung указывает на "националистические, коррумпированные и лжедемократические режимы" в регионе и выражает сомнение, что у ЕС есть адекватная стратегия.

"После долгой паузы ЕС снова готов к разговору о расширении своих границ", - пишет редакция Financial Times. В прошлом году президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал предложить шести странам Западных Балкан "правдоподобную" перспективу вступления в ЕС, и на этой неделе он обнародовал стратегию, объясняющую, что это будет означать, и выразил надежду, что как минимум некоторые из шести государств присоединятся к блоку к 2025 году.

Издание отмечает, что энтузиазм по поводу расширения ЕС в значительной степени иссяк, но "принятие в Евросоюз посткоммунистического Востока остается одним из главных его достижений".

Сотрудничество со странами Западных Балкан "важно в плане попыток ЕС контролировать миграцию", подчеркивает FT, и "обещание членства в Евросоюзе стало важным стимулом для их правительств принять сложные решения: Сербия, например, пошла на большие уступки в отношениях с Косово". При этом "только 26% сербов сейчас считают, что членство в ЕС - это хорошо. Если ЕС отступит, то другие - Россия и Турция - готовы заполнить вакуум".

Авторы статьи указывают на общие проблемы западнобалканских государств - связи политиков с оргпреступностью, коррупцию и повсеместно распространенное давление на СМИ. К тому же "ни одну из этих стран нельзя назвать страной с функционирующей рыночной экономикой".

FT приветствует требование ЕС к претендентам на вступление прежде разрешить споры с соседями - касается ли это отказа Сербии признать Косово или пререканий Македонии с Грецией из-за названия. "Невозможно импортировать эти конфликты - или вирулентный штамм этнонационализма, который их подпитывает, - в ЕС", - говорится в статье.

"Брюссель годами полагал, что внешние границы Евросоюза стали незыблемыми, но теперь он предлагает присоединить к блоку несколько беднейших стран континента - в противовес влиянию России, Китая и Турции на Балканах", - сообщает The Wall Street Journal.

"Во вторник исполнительная ветвь ЕС установила плановый срок - 2025 год - для вступления в блок некоторых балканских стран. Брюссель считает, что к этому лучше всех готовы Сербия и Черногория, но теперь двери распахнулись и перед такими странами, как Албания, Босния, Косово и Македония", - говорится в статье.

"Официальные лица ЕС обеспокоены тем, что инвестиции Китая и Саудовской Аравии в регион растут, Россия вновь крепнет, исторические связи с Турцией восстанавливаются", - пишет издание.

Авторы приводят примеры зарубежного влияния: в Боснии саудиты строят мечети и курорты, турецкое правительство реставрирует мосты и мечети. Китайский банк финансирует строительство железной дороги в Сербии и заключил контракт об укладке покрытия на автостраде в Черногории.

"Западные чиновники обвиняют российскую разведслужбу в поддержке боснийских сепаратистов, а также настроенных против ЕС националистов, которые в конце 2016 года неудачно пытались убить премьер-министра Черногории. Москва отрицает оба обвинения", - говорится в статье.

Как осуществляются планы ЕС на данный момент? "Переговоры о расширении ЕС начаты с Сербией, переговоры с Черногорией продвинулись. ЕС поощряет Сербию и Косово налаживать отношения между собой; официальные лица надеются, что к июню начнутся переговоры о членстве с Албанией и Македонией", - сообщает издание.

Страны западной части Балканского полуострова разочарованы Евросоюзом: у Брюсселя отсутствует ясная концепция для региона, пишет корреспондент Tageszeitung.

"Как кажется, от Сараево до Скопье упрямо распространяется настроение: если вы нас не хотите, мы найдем других партнеров", - говорится в статье. Россия, Турция и Китай пытаются продвинуть свои политические, экономические и военные интересы в Юго-Восточной Европе. Если Еврокомиссия возрождает надежду на вступление западнобалканских стран в ЕС до 2025 года, это, вероятно, ответ на наступление указанных государств, пишет автор.

Между тем "в Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине властвуют националистические, коррумпированные и лжедемократические режимы, враждующие между собой", и, по мнению многих критиков, у ЕС нет стратегии по преодолению этих конфликтов, говорится в статье.

Если судить по сегодняшней ситуации, Сербию и Черногорию не стоило обнадеживать перспективой на вступление в ЕС в 2025 году. Однако, замечает корреспондент Die Welt Кристоф Б.Шильц, Западные Балканы имеют настолько серьезный геостратегический вес, что их следует привязать к Евросоюзу.

Как бы то ни было, обещание, данное в 2003 году, забрать обратно нельзя. "Это привело бы к беспорядкам во многих государствах Западных Балкан, оживив старые легенды о предательстве. С этой точки зрения решение Еврокомиссии стимулировать процесс по вступлению Западных Балкан в состав ЕС выглядит совершенно правильным", - пишет автор.

"Западные Балканы, - продолжает Шильц, - привлекательный регион как в геостратегическом, так и в экономическом плане. Россия, Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар вот уже несколько лет пытаются расширить там свое влияние".

"Для многих сербов Россия - братская страна, в Косово свои позиции укрепляет Турция, Китай строит важные автомагистрали. Сегодня для Европы речь идет о том, чтобы в кратчайшие сроки гарантировать себе влияние", - пишет автор.

Задумывалась ли Еврокомиссия о том, что случится, если в 2025 году Западные Балканы не будут приняты в ЕС? "В этом случае Сербию и Черногорию захлестнут массовые беспорядки, которые могут перекинуться на соседние страны, превратив их в лакомый кусок для такого стратега, как Владимир Путин", - предостерегает Шильц.