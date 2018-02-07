"Путин - настоящий товарищ"

Жан-Клод Килли не остался лишь победителем зимней Олимпиады 1968 года в Гренобле во всех трех видах горнолыжных соревнований. Он пристально наблюдает за сегодняшней Олимпиадой и ее чемпионами, не уклоняясь от вопроса о допинге или о своих отношениях с российским президентом. Интервью с французским спортсменом записал журналист Le Parisien Патрик Лафайет.

"Вы по-прежнему близки с Владимиром Путиным?" - спросил журналист.

"Да, это настоящий товарищ. Я обедал с ним в Кремле 10 января. Мы играем в хоккей, ходим в горы, в Сибири, занимаемся рафтингом", - ответил Килли.

"Пресса во Франции не очень хорошего мнения о нем..." - заметил журналист.

"Я не из тех, кто идет, куда ветер дует. Путин не внушает подозрений. Я работал с ним в течение 7 лет при подготовке Олимпиады в Сочи в 2014 году, я ездил туда 43 раза, он практически всегда там присутствовал, он руководил Олимпиадой, мы встречались более 60 раз. Я высоко ценю этого человека, мы часто созваниваемся, я знаком с его семьей, с его дочерью", - сказал Килли.

"Вам причиняют неприятности проблемы России с Международным олимпийским комитетом, обвиняющим ее в массовом применении допинга?" - поинтересовался интервьюер.

"Мы не станем это обсуждать, и я ничего не скажу. Но я могу поговорить о допинге. МОК разрулил данное дело наилучшим образом. Однако это привело к коллективной санкции, которую трудно принять, когда в ее сети попадаются совершенно чистые люди. С докладом Родченко, стоящим у истоков этого дела, я ознакомлен очень хорошо, так как был одним из первых, кто его прочел в августе прошлого года. Все его заключения начинаются со слов: "Насколько нам известно...". На юридическом языке это означает: "Мы полагаем, что..." Исходя из этого, не надо ругать TAS (Международный спортивный арбитражный суд), он делает свою работу, мадам Фурнейрон (руководитель комиссии МОК и глава Независимой организации антидопингового тестирования) делает свою работу, русские хотят спастись. Но государственной допинговой системы не существует, президент Российской Федерации Путин этого не знал. Соглашусь, что ситуация дерьмовая, и я не собираюсь их защищать, они и сами признают, что облажались", - ответил собеседник издания.

"Что же надо делать?"

"Надо форсировать все имеющиеся у нас средства - научные, технические, финансовые, способные противодействовать допингу... Потому что подозрения по Пхенчхану очень прискорбны, вкупе с тем, что раскрывает международная пресса (в лыжных гонках), предъявляющая обвинения десяти странам из всех тех, которые критиковали других. В данной сфере следует высказываться с большой осторожностью. Борьба против допинга - дело каждого из нас, мы должны договариваться любой ценой. Намерение Баха (президента МОК) весьма благое, я полностью поддерживаю усилия, приложенные им в течение этого года. Думаю, его целью было поставить крест на применении допинга при выходе из Олимпиады в Пхенчхане, дабы попытаться осуществить перезапуск на новой основе и новыми методами, усиленными в десять раз. Помимо возникающих проблем со здоровьем, допинг ужасен тем, что это воровство! Если вы применяете допинг, то вы крадете победу у чистого спортсмена, который ее заслужил. По поводу допинга мне и самому хотелось бы найти решение!" - заявил Килли.