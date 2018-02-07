"Россию можно понять только сердцем", - говорит президент Международной федерации хоккея на льду

Член исполкома МОК Рене Фазель беспокоится о чрезмерно широкой программе зимних Олимпийских игр и критикует то, как обращаются с Россией в ходе скандала вокруг допинга. Корреспондент швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Даниэль Германн побеседовал с хоккейным функционером.

"Программа зимних Олимпиад все больше выходит за рамки. В Пхенчхане разыграют почти в два раза больше комплектов медалей, чем еще 20 лет назад на Играх в Нагано. Будут проводиться командные соревнования по горным лыжам, эстафеты в санном спорте", - отметил корреспондент.

"В этом есть проблема. Я думаю, нам в первую очередь стоило бы решить: хотим ли мы Олимпийских игр, в которых буду принимать участие действительно лучшие спортсмены? Сегодня у нас слишком много мероприятий, слишком много комплектов медалей. Количество вытесняет качество", - уверен Фазель.

"Насколько прочно зимние Игры вообще закрепились в МОК? Ведь большинство федераций и представителей прежде всего заинтересованы в летних Олимпийских играх", - сказал журналист.

"Доходы, которые МОК получает от зимних Игр, высоки. Сейчас они составляют около 35-40%. Только благодаря телевизионным правам мы получаем 2,3 млрд долларов", - разъяснил Фазель.

Говоря о том, что олимпийскую инфраструктуру Пхенчхана будет тяжело использовать после Олимпиады, президент Международной федерации хоккея отметил: "Меня всегда обвиняют в том, что я расхваливал Игры в Сочи как лучшие Игры всех времен. Однако уже тот факт, что спортсмены ходили из Олимпийской деревни на тренировки и к месту проведения соревнований пешком или добирались на велосипеде, сделал эту Олимпиаду необычной. Непосредственно для нас, хоккеистов, условия были идеальными".

"Однако какой ценой? Игры в Сочи стоили 50 млрд долларов", - заметил журналист.

"Тут следует учесть, что Россия получила взамен. Неправда, что спортивные сооружения в Олимпийском парке в Сочи сегодня больше не используются. Сегодня вы вряд ли сможете поехать в Сочи покататься на лыжах, потому что все отели постоянно забронированы. Сочи - это единственное направление для занятий зимними видами спорта в этой огромной стране. Я считаю правильным то, что страна с 145 млн жителей позволила себе такое", - сказал Фазель.

"Вы необъективны", - отметил корреспондент.

"Я друг русских, это я признаю. С ними часто поступают несправедливо. Нельзя требовать от страны, возраст которой составляет 26 лет, чтобы она функционировала так же, как наша федерация, которой скоро исполнится 170 лет. Нужно дать России время. Торговые ограничения и экономические бойкоты - это неправильно, потому что изоляция вызывает национализм", - считает Фазель.

"Но экстремально высокие расходы и обман с допингом в Сочи вы не можете ни оспорить, ни узаконить", - сказал журналист.

"Конечно, нет. Однако, когда речь идет о больших деньгах, всегда имеют место манипуляции. Это не значит, что я это одобряю. Большая часть инфраструктуры в Сочи финансировалась не государством, а олигархами, которых государство обязало вернуть что-нибудь гражданам. Благодаря Олимпиаде Сочи стал новым городом", - указал собеседник издания.

"Может быть, - сказал журналист, - но давайте поговорим о государственном допинге во время Игр".

"Были допущены ошибки, тут не о чем спорить, - признал Фазель. - Однако, когда сегодня создают впечатление, будто были замешаны чуть ли не тысяча спортсменов, это чудовищное преувеличение. МОК оштрафовал сейчас задним числом чуть более 40 спортсменов. Доказательства сложные и исключительно однобокие. Они основываются только на единственном ключевом свидетеле (Григорий Родченков), который неуловим".

"Однако делать русских жертвами нельзя", - подчеркнул журналист.

"Ни в коем случае. Я за наказание, - заявил спортивный функционер. - Однако оно не должно быть оскорблением, как его хотели бы видеть сегодня определенные люди".

"Вы считаете сделанные ограничения оскорблением?"

"Я против коллективных наказаний. Почему команда, которая объективно не участвовала в обмане, не может выступать под именем "Россия"? - сказал Фазель. - Я был за то, чтобы найти виновных, наказать их и потом начать с чистого листа. Однако политическое давление на МОК было настолько сильным, что исполком не смог обойтись без наказания в назидание другим".

"Как говорят, у вас тесные отношения с Россией. Осознают ли там, что совершили ошибку?" - спросил корреспондент.

"Многие считают, что действия были неверными и подлежат наказанию. Вопрос только, какому именно. Русские не такие, как мы: они не улыбаются на улице; улыбаются только детям и собакам. Я почти 40 лет езжу в Россию и до сих пор не понимаю русских. Есть же эта пословица: "Россию можно понять не умом, а только сердцем", - отметил в заключение Рене Фазель.