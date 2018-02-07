Мы приближаемся к биологическим лимитам рода людского

Не стихают ожесточенные споры о наших способностях. Их цели и задачи очень важны: продолжает ли человек прогрессировать, беспрестанно раздвигая границы своих возможностей, или он их уже большей частью достиг? - задумываются ученые из Французского национального института спорта и физической культуры (INSEP) Адриан Марк и Жан-Франсуа Туссен на портале Slate.fr.

Станем ли мы в будущем более высокими? Более сильными? Будем ли жить дольше?

Происходит столкновение двух концепций. Первая укоренилась в XIX веке и обещает вечный прогресс, продолжая традиции поисков "усовершенствованного человека". В ней представлен человек, преодолевающий все свои ограничения, превосходящий свое собственное определение и даже развлекающийся созданием себя с нуля. Вторая концепция основана на установлении биологических, физических и экологических данных и предполагает ограниченный прогресс. Она доказывает, что рост не может быть бесконечным, поясняют авторы статьи.

Анализируя исторические тенденции по трем основным показателям - мировые рекорды (максимальные физиологические достижения), рост взрослого человека и максимальная продолжительность жизни - на основе данных за последние 20 лет, мы показываем установление верхнего предела, достигнутого биологическими лимитами рода людского, пишут ученые.

Человек обусловливается двумя факторами: своей прошлой эволюцией и своим настоящим окружением. Их сочетание создает телесные структуры и образ жизни, наделенные определенными лимитами, говорится в статье.

Энергетические, технологические, медицинские, политические и социальные достижения XX века позволили человеку достичь высокого потенциала: он стал выше ростом, более атлетически сложенным и живет дольше. С 1896 по 1997 год, когда умерла Жанна Сальме, максимальная продолжительность жизни выросла со 110 до 122 лет. За тот же период средний рост взрослого человека увеличился на 8 см во всех странах мира, в то время как спортивные достижения постоянно били все рекорды (от 11 секунд до 9,58 секунды для бега на 100 метров), передают авторы.

Однако новейшие тенденции позволяют предположить наличие довольно узких пределов для нашего будущего прогресса. За два десятилетия никто не приблизился к максимуму долголетия, и последние данные показывают значения между 115 и 120 годами, продолжают ученые.

Все более интенсивная человеческая деятельность на планете с конечными ресурсами начинает генерировать эффекты, вредные для нашего здоровья и образа жизни: глобальное потепление, снижение биологического разнообразия, недостаток ресурсов, а также окисление и повышение уровня Мирового океана могут стать лишь прелюдией. Нестабильность, порожденная этими потрясениями, уже ясно ощущается: уменьшение роста людей в странах, затронутых голодными бунтами (Египет), снижение средней продолжительности жизни для определенных групп (евроамериканские женщины в США, мужчины в России), малоподвижный образ жизни и снижение физической выносливости детей в большинстве развитых стран, отмечают Марк и Туссен.

Будущее за теми мужчинами и женщинами, которые, осознавая все опасности, будут способны принять предложения по снижению воздействия на окружающую среду, при этом поддерживая свое здоровье, долголетие и оптимизированные человеческие возможности. Во избежание непонимания наших сограждан или слишком быстрого отказа от предложенных решений, политики уже сейчас должны включить в свои программы эти цели и задачи, считают ученые.