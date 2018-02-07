Разочарование вместо надежды

Страны западной части Балканского полуострова разочарованы Евросоюзом: у Брюсселя отсутствует ясная концепция для региона, пишет Эрих Ратфельдер, корреспондент Tageszeitung.

"Когда в 2003 году ЕС обещал государствам - преемникам Югославии и Албании, что они смогут стать членами ЕС после становления демократического правового государства, это сначала привело к заметным подвижкам в демократизации. Однако от обещанного 20 лет назад присоединения региона к Центральной Европе мало что осталось", - отмечает журналист.

"Как кажется, от Сараево до Скопье упрямо распространяется настроение: если вы нас не хотите, мы найдем других партнеров. Возник политический вакуум, - пишет Ратфельдер, - и Россия, Турция и Китай пытаются заполнить этот вакуум и продвинуть свои политические, экономические и военные интересы в Юго-Восточной Европе. Если Европейская комиссия снова будет вселять надежду на вступление западнобалканских стран в ЕС до 2025 года, то это, вероятно, будет ответом на наступление указанных государств".

При этом ситуация в регионе усложнилась, констатирует журналист. В Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине властвуют националистические, коррумпированные и лжедемократические режимы, враждующие между собой.

По мнению многих критиков, у Евросоюза нет стратегии по преодолению этих конфликтов.

"ЕС даже перестал требовать исполнения решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге, принятого в 2009 году относительно конституционной реформы в Боснии и Герцеговине, - отмечает журналист. - Когда в хорватском парламенте проводили траурные собрания, посвященные памяти военных преступников, реакции также не последовало".