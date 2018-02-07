MI-6 встревожена: связанный с Путиным олигарх получил на Лондонской фондовой бирже миллиард фунтов

Британская разведка MI-6 "выразила обеспокоенность после того, как российский олигарх, связанный с производством военной техники, смог привлечь около миллиарда фунтов стерлингов, используя Лондонскую фондовую биржу", сообщает Daily Telegraph.

В ноябре прошлого года акции энергетической компании EN+ были размещены без надлежащей консультации с разведывательными службами, передают журналисты издания.

EN+ подконтрольна Олегу Дерипаске, который тесно связан с Владимиром Путиным, отмечается в статье. Компании принадлежит также половина алюминиевого гиганта "Русал". До недавнего времени на сайте "Русала" говорилось, что выпускаемый им металлический порошок ("алюминиевые порошки, пудры и гранулы". - Прим. ред.) используется "в производстве военной техники".

Издание указывает, что, кроме того, EN+ частично принадлежит банку ВТБ, который находится под санкциями. ВТБ одолжил компании 697 млн фунтов стерлингов для выхода на биржу, говорится в статье.

Источник сообщил газете, что к консультациям по поводу размещения акций не привлекались ни MI-6, ни с Совет национальной безопасности Великобритании. "Были выражены серьезные опасения по поводу очевидной неспособности провести надлежащие проверки относительно вероятных последствий для безопасности Великобритании в связи с разрешением продавать акции EN+ в Сити", - сказал этот человек.

"Есть опасения, что средства, привлеченные в Сити, могут использоваться для обхода санкций, а также для укрепления российской военно-промышленной базы, в то время как российские Вооруженные силы представляют собой все большую угрозу для интересов безопасности Великобритании", - добавил собеседник Daily Telegraph.

Управление Великобритании по листингу сообщило, что решение допустить выход на биржу было одобрено Минфином. В Управлении по финансовому регулированию заявили, что с министерством проводились консультации насчет нарушения санкций. Пресс-секретарь Минфина сказал: "Управление по осуществлению финансовых санкций (отдел Минфина Великобритании. - Прим. ред.) отвечает за то, чтобы финансовые санкции были осознаны, внедрялись и соблюдались... Управление не имеет отношения к допуску на IPO". Лондонская фондовая биржа от комментариев отказалась, сообщает издание.

Представитель EN+ отказался комментировать связь "Русала" с производством военной техники, говорится далее. При этом он заявил, что EN+ не нарушала санкции: "Одной из основных целей нашего IPO было снижение долговой нагрузки для поддержания развития группы и для выплаты дивидендов в интересах всех акционеров. То, как EN+ предполагала использовать собранные средства, не нарушало санкции США и ЕС. Кроме того, IPO полностью отвечало всем требованиям Управления Великобритании по листингу и Управления по финансовому надзору, а также правилам листинга".

Daily Telegraph сообщает, что бывший госминистр по делам Вооруженных сил Великобритании Майк Пеннинг в этой связи направил запрос министру финансов и министру обороны. Он заявил: "Россия - враг. Когда я был госминистром по обороне, меня вызвали рано утром из-за пролета "русских медведей" (Ту-95. - Прим. ред.). Санкции наложены не просто так".