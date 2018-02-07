"МакМафия" - документальный фильм, а не драма. Нам нужно уделять намного больше внимания российской деятельности в Сити

"Судя по серьезным предостережениям министра по вопросам безопасности Бена Уоллеса, нам следует уделять намного более пристальное внимание выходкам российских олигархов", - пишет журналист британской Daily Telegraph Кон Коглин.

"В рамках того, что чиновники называют наступлением "по всему спектру" на подозреваемых в коррупции или связях с организованной преступностью, Уоллес намерен задействовать ордеры на конфискацию их активов", - напоминает автор статьи.

Он отмечает, что в Великобритании прежде внимание уделялось в основном убийствам и смертям при необъяснимых обстоятельствах в олигархическом сообществе. Представители этого сообщества, пишет Коглин, "похоже, необычайно склонны падать с балконов гостиниц или внезапно умирать после проглатывания подозрительных веществ". "Но сотрудники британских служб безопасности также выразили обеспокоенность, что в лондонском Сити относительно легко могут действовать российские бизнесмены, о которых известно, что они тесно связаны с Путиным", - сообщает журналист.

Бывший государственный министр по вопросам обороны Майк Пеннинг направил парламентские запросы министру финансов Филипу Хэммонду и министру обороны Гэвину Уильямсону о последствиях для национальной безопасности, связанных с выходом российской энергетической компании En+ на Лондонскую фондовую биржу в ноябре.

"В руководстве служб безопасности считают, что путинская Россия представляет собой серьезную угрозу, и были удивлены тем, как легко российский миллиардер Олег Дерипаска, добрый друг Путина, разместил акции своей энергетической компании En+. Это первое крупное российское IPO после введения санкций в 2014 году", - говорится в статье. En+ также принадлежит "Русал", производящий алюминиевый порошок того типа, который используется при изготовлении военных самолетов и ракет, таких как "Бук", замечает Коглин.

"По оценкам, Дерипаска привлек около миллиарда долларов благодаря выходу на биржу в ноябре прошлого года. En+ впоследствии объявила, что использовала почти всю сумму для погашения долга перед государственным банком ВТБ. Банк является одним из множества российских финансовых институтов, находящихся под санкциями США. Поэтому одно обвинение, которое можно выдвинуть, заключается в том, что, допустив размещение акций En+ на Лондонской фондовой бирже, Британия ненароком помогла российским банкам уклониться от санкций", - пишет Daily Telegraph.

Один из старейших членов британского правительства, занимающийся вопросами безопасности, сказал изданию: "Действительно тревожный аспект этого дела - это то, что никто, кажется, не принимал во внимание последствия для национальной безопасности в связи с разрешением на это размещение акций".

Либеральный демократ Том Брейк поднял этот вопрос в Палате общин, сообщает Daily Telegraph, и, возможно, в будущем российская деятельность в Сити будет рассматриваться с большим вниманием.