7 февраля 2018 г. Миша Гленни | The Times Миша Гленни, автор "Макмафии", об олигархах, которые почувствовали себя в Британии как дома "Перед тем как Александр Литвиненко переехал в Лондон, он попросил политического убежища в США в посольстве в Анкаре. Из-за его темного прошлого в КГБ американцы отказали ему. Но, прежде чем он покинул помещение, агент ЦРУ дал ему полезный совет", - пишет британский журналист Миша Гленни, автор книги "Макмафия", в статье для The Times. "Почему бы не попробовать Лондон? - сказали Литвиненко. - Британцы всех стерпят. А что, они только что впустили Бориса Березовского!" "Дело Литвиненко стало низшей точкой в британо-российских отношениях, с которой они практически не сдвинулись. Теперь они, по всей видимости, еще больше ухудшатся, поскольку правительство, наконец, заявило о том, что оно хочет что-то сделать со всеми этими иностранными активами, наводнившими Лондон за последние 20 лет, происхождение которых неизвестно и подозрительно", - говорится в статье. Министр безопасности Бен Уоллес сказал в интервью The Times на выходных, что он хочет, чтобы "вся сила правительства" обрушилась на преступников и коррумпированных политиков из-за границы. Сославшись на сериал BBC "Макмафия", основанный на моей одноименной книге, пишет Гленни, Уоллес сказал: "Макмафия" - это такая вещь, которая позволяет осознать, что факты опережают вымысел. Там действительно хорошо показаны с иголочки одетые богатые люди, но стоит проследить путь их денег - и обнаружится молодая девушка, которую продают как секс-рабыню". По данным российского омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова, некоторые богатые россияне сейчас спрашивают свое правительство, будут ли им прощены их прошлые прегрешения, если они вернутся домой, - что является еще одним сюжетным поворотом из "Макмафии", отмечает Гленни. "Указы об активах неизвестного происхождения также, в каком-то смысле, должны подрезать крылья преступникам и коррупционерам. Иностранные владельцы активов, превышающих 50 тыс. фунтов, должны будут предоставить документы, объясняющие происхождение их богатств. Согласно НКО Transparency International, в число тех, кто может привлечь пристальное внимание государственных органов, входит первая семья Азербайджана из-за ее особняка в Хэмпстеде, приблизительной стоимостью в 18 млн фунтов, и зампред российского правительства Игорь Шувалов, которому, как считается, принадлежат две квартиры в двух шагах от Уайтхолла, оцениваемые в более чем 11 млн фунтов", - говорится в статье. Когда я проводил исследование для книги, олигарх Артем Тарасов, умерший в прошлом году, сказал мне, что в начале 1990-х дела довольно быстро "запахли керосином", пишет Гленни. Тарасов рассказал, как он стал участником криминальной разборки, "как в гангстерском кино", из которой он чудом вышел живым. Тогда он, как и многие его собратья, решил, что пришло время переместить свое состояние за пределы России. Они начали переводить рубли в доллары и отправлять их за границу. "С тех пор, как Маргарет Тэтчер и президент Рональд Рейган устроили "Большой шок", дерегулирование финансовых рынков, Лондонский Сити начал конкурировать с Уолл-стрит в гонке за то, чтобы стать финансовой столицей мира", - говорится в статье. Нью-Йорк, очевидно, мог похвастаться гламуром и насыщенной жизнью. Но ФБР и Министерство юстиции гораздо больше беспокоило происхождение некоторых финансовых средств, переводимых в США, отмечает Гленни. Тогда российские олигархи обнаружили викторианские и георгианские особняки, которые, по их понятиям, продавались за бесценок. Они начали вести светскую жизнь, многие стали меценатами. И сейчас много таких молодых россиян, как Алекс Годман из "Макмафии", которые получили образование в лучших частных школах Англии. Это, видимо, стало золотой жилой для самих учебных заведений, поскольку россияне оказались щедрыми благотворителями, жертвуя деньги на современные спортивные залы и научно-исследовательские институты, пишет автор. "Это отчасти то, что известно как "отмывание репутации". После того, как вы успешно перевели свои деньги в страну, вы можете зарекомендовать себя как щедрый филантроп или, возможно, владелец футбольного клуба", - говорится в статье. "Новые указы об активах неясного происхождения дадут лондонской полиции и Национальному агентству по борьбе с преступностью важный инструмент для противодействия коррупции в столице и не только. Однако, пока правительство не проглотит эту горькую пилюлю и не запретит анонимным компаниям из заморских территорий владеть здесь домами и квартирами, новый закон будет легко обойти. Тем не менее, это серьезное и стоящее начинание в попытках искоренить британскую культуру "Макмафии", - заключает Гленни. Источник: The Times