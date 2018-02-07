Евросоюз или Путин - кто получит Западные Балканы?

Если судить по сегодняшней ситуации, Сербию и Черногорию не стоило обнадеживать перспективой на вступление в ЕС в 2025 году. Однако, замечает корреспондент Die Welt Кристоф Б.Шильц, Западные Балканы имеют настолько серьезный геостратегический вес, что их следует привязать к Евросоюзу.

Как бы то ни было, обещание, данное в 2003 году, забрать обратно нельзя, говорится в статье. "Это привело бы к беспорядкам во многих государствах Западных Балкан, оживив старые легенды о предательстве. С этой точки зрения решение Еврокомиссии стимулировать процесс по вступлению Западных Балкан в состав ЕС выглядит совершенно правильным. Людям в этом регионе нужны реальные перспективы", - пишет автор.

"При этом велика опасность того, что страны региона окажутся в рядах ЕС, не достигнув необходимой для вступления "зрелости". Но с учетом нынешней расстановки сил для Брюсселя было бы непозволительной роскошью принимать решения в одиночку и держать в подвешенном состоянии претендентов до тех пор, пока они не будут соответствовать самым строгим европейским критериям по части правовой государственности", - указывает журналист.

"Западные Балканы, - продолжает Шильц, - привлекательный регион как в геостратегическом, так и в экономическом плане. Россия, Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар вот уже несколько лет пытаются расширить там свое влияние. Европейцы бегут с этими государствами наперегонки".

"Для многих сербов Россия - братская страна, в Косово свои позиции укрепляет Турция, Китай строит важные автомагистрали. Сегодня для Европы речь идет о том, чтобы в кратчайшие сроки гарантировать себе влияние - при необходимости путем ускоренной процедуры по вступлению в ЕС", - пишет автор.

Задумывалась ли Еврокомиссия, для которой изначально дата предполагаемого вступления была чем-то вроде попытки "подбодрить" балканские государства, о том, что случится, если в 2025 году Западные Балканы не будут приняты в ЕС? "В этом случае Сербию и Черногорию захлестнут массовые беспорядки, которые могут перекинуться на соседние страны, превратив их в лакомый кусок для такого стратега, как Владимир Путин", - предостерегает Шильц.