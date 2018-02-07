Путин по-тихому формирует свою команду реформаторов

Президент России Владимир Путин назначает на важные государственные должности молодых политиков и чиновников, отстраняя от власти старых аппаратчиков. Делает он это без лишнего шума, замечает постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер.

Согласно январским прогнозам аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, российская экономика в 2018 году снова стремительно вырастет - на 3,3%. По словам министра экономики РФ Максима Орешкина, для подобных радужных оценок особых причин нет, однако, по мнению министра, в 2018 году российская экономика вырастет сильнее, чем в 2017-м.

Как пишет автор, ссылаясь на Bloomberg, Орешкина считают новым фаворитом Путина. "Орешкин уже успел заслужить уважение российского истеблишмента, - отмечает Штайнер. - Политически неопытному Орешкину после сенсационного ареста министра экономики Алексея Улюкаева в конце 2016 года поручили управлять Министерством экономразвития. Кроме того, он заставил говорить о себе, выступив с амбициозными планами в преддверии мартовского переизбрания Владимира Путина".

Орешкин, передает журналист, "формирует в своем министерстве элитную команду из ориентированных на реформы представителей частного сектора экономики", "министерство будущего", как заявляет сам 35-летний министр.

"В завершение третьего президентского срока Путина можно констатировать, что "долгоиграющий" президент ставит на ключевые позиции в государстве не только дирижистских сторонников жесткой линии и карьеристов из спецслужб и армии. Он последовательно расставлял на знаковые должности лиц с либерально-экономическими взглядами. И ключевые фигуры, - замечает Штайнер, - становятся все моложе".

Конечно, признает автор, это еще не свидетельствует о том, что в период четвертого мандата Путин может взять курс на либеральные реформы (несмотря на то, что это неизбежно, если Кремль хочет добиться роста экономики более чем в 2%, как указывает глава ЦБ Эльвира Набиуллина - кстати, тоже представитель либерального лагеря в экономике)".

Снижение возраста назначенцев на важнейшие посты не означает, что Путин "в будущем будет чаще решать спор между консервативными и прогрессивными группировками во власти в пользу последних", говорится в статье. К тому же о либералах в экономике нередко нелестно отзываются как о "технократах". Однако "о росте их значимости и вполне реальной перспективе того, что они рассматриваются Кремлем в качестве наиболее вероятных кандидатов на должности в новом правительстве", свидетельствует не только пример Орешкина, считает журналист, указывая на Александра Новака.

"С того момента, как бывший финансовый менеджер и замгубернатора Красноярского края возглавил Министерство энергетики РФ, его роль переоценить невозможно", - говорится в статье.

"Внешне 46-летний Новак производит впечатление скромного человека, - пишет Штайнер. - Некоторое время назад он подчеркнул в интервью Die Welt, что в конце 2016 года именно Путин сыграл ключевую роль в посредничестве между нефтедобывающими странами, входящими и не входящими в ОПЕК, в результате чего было принято решение о сокращении квот на добычу, и обрушившаяся в середине 2014 года цена на нефть снова начала расти".

"Однако, - поясняет автор публикации, - кропотливая работа по выстраиванию отношений с Саудовской Аравией, Ираном, Венесуэлой и другими непростыми партнерами была проделана Новаком, которого считают хорошо подготовленным и жестким переговорщиком".

Золотыми буквами в профессиональной карьере Новака будет вписан тот факт, что при нем Россия впервые в истории сотрудничает с ОПЕК, тем самым "вдыхая в картель новую жизнь", говорится в статье. "На нефтяном рынке ничьи высказывания сегодня не имеют такого веса, как заявления Новака", - сообщает журналист.

"Новак - представитель школы пользующегося международным авторитетом экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который сделал 37-летнего Новака своим заместителем, а сегодня считает его одним из самых перспективных политиков. Новак, поговаривают в правительственных кругах, на высоком счету и у Путина", - говорится в статье.

Из-под крыла Кудрина вышел не только нынешний министр энергетики. "Антон Силуанов, сегодня министр финансов, долгое время был заместителем Кудрина, а в 2011 году после его отставки занял его место. Кроме того, он является председателем наблюдательного совета ВТБ, второго по величине банка в стране. Под контролем Путина он проводит строгий бюджетный курс и благодаря выросшим ценам на нефть снова накапливает резервы, необходимые для защиты от непредсказуемых ситуаций", - говорится в статье.

Молодые технократы, пишет Штайнер, понимают, что недавний экономический кризис, крупнейший с момента потрясений 1990-х, связан не столько с падением цен на нефть, сколько с "чрезвычайным страхом Кремля перед реформами", как это в беседе с Die Welt сформулировал Сергей Караганов, (бывший) советник Кремля по внешнеполитическим вопросам.

"Им также известно, что период экономических затруднений нередко безрассудно усложняют внешнеполитические аферы главы государства, окруженного "ястребами", - пишет автор, оговариваясь, что вслух они этого не произносят - не хотят рисковать карьерой.

"Тот, кто все-таки намерен осилить дипломатический шпагат, называет санкции косвенной помощью в развитии отечественного производства" - как в прошлом году это сформулировал в интервью Die Welt 48-летний министр торговли Денис Мансуров.

"Разумеется, самой эффективной помощью были бы решительные структурные реформы, - указывает журналист. - И Путину, похоже, известно, что для этого нужны новые молодые кадры. Неслучайно в прошлом году он назначил во многих российских регионах новых губернаторов, не имеющих, правда, собственной реальной власти".

"Получат ли технократы-либералы - как новые, так и старые - больше политических полномочий, чтобы резко повернуть экономический штурвал, отобрав его у сторонников жесткой линии, до сих пор известно одному Путину. В народе же все либеральное до сих пор считается бесовщиной", - пишет Штайнер.