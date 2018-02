7 февраля 2018 г. Дрю Хиншо и Лоренс Норман | The Wall Street Journal Евросоюз намерен в 2025 году расшириться на Балканах "Брюссель годами полагал, что внешние границы Европейского союза стали незыблемыми, но теперь он предлагает присоединить к блоку несколько беднейших стран континента - в противовес влиянию России, Китая и Турции на Балканах", - сообщает The Wall Street Journal. Журналисты Дрю Хиншо и Лоренс Норман пишут: прием расположенных на территории бывшей Югославии государств, ныне не входящих в европейский блок, завершит расширение ЕС, которое многие считают финальным. "Но путь к этому может оказаться долгим и трудным", - предостерегает издание. "Во вторник исполнительная ветвь ЕС установила плановый срок - 2025 год - для вступления в блок некоторых балканских стран", - сообщает издание. "Сейчас Брюссель считает, что к этому лучше всех готовы Сербия и Черногория, но теперь двери распахнулись и перед такими странами, как Албания, Босния, Косово и Македония", - говорится в статье. Издание отмечает: таким образом, ЕС отходит от своей стратегии последних лет, когда в условиях кризисов, связанных с евро, мигрантами и геополитикой, он сосредотачивался на внутренних проблемах. Теперь европейские политики опасаются, что это породило вакуум власти на Западных Балканах. "Официальные лица ЕС обеспокоены тем, что инвестиции Китая и Саудовской Аравии в регион растут, Россия вновь крепнет, исторические связи с Турцией восстанавливаются. Некоторые официальные лица ЕС считают, что объединение в рамках блока крупнейших региональных держав - соперничающих между собой Сербии и Хорватии - завершит миссию ЕС по установлению мира на континенте", - пишет издание. Авторы приводят примеры зарубежного влияния: в Боснии саудиты строят мечети и курорты, турецкое правительство реставрирует мосты и мечети. Китайский банк финансирует строительство железной дороги в Сербии и заключил контракт об укладке покрытия на автостраде в Черногории. "Западные чиновники обвиняют российскую разведслужбу в поддержке боснийских сепаратистов, а также настроенных против ЕС националистов, которые в конце 2016 года неудачно пытались убить премьер-министра Черногории. Москва отрицает оба обвинения", - говорится в статье. Как осуществляются планы ЕС на данный момент? "Переговоры о расширении ЕС начаты с Сербией, переговоры с Черногорией продвинулись. ЕС поощряет Сербию и Косово налаживать отношения между собой; официальные лица надеются, что к июню начнутся переговоры о членстве с Албанией и Македонией", - говорится в статье. Газета подчеркивает, что доля ЕС в зарубежных прямых инвестициях и совокупном товарообороте Балкан намного превышает объемы экономических связей с Россией и Китаем. Кроме того, ЕС ежегодно предоставляет региону помощь в размере 1 млрд евро. "Во вторник официальные лица сказали, что с 2018 года эта цифра должна увеличиться", - передают журналисты. Источник: The Wall Street Journal