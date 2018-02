7 февраля 2018 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Предвыборный лозунг сторонников Путина: помнить Сталинград "Юные кадеты полицейского класса, собравшись у внушительного мемориала павшим на Второй мировой войне, спели песню, в которой клялись в верности президенту Владимиру Путину", - повествует корреспондент The Wall Street Journal Джеймс Марсон в репортаже из Волгограда. "Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!" - поют они. "Это записанное на видео выступление под руководством женщины-депутата, лояльной к Путину, - часть волны патриотической агитации, которая ведет лидера-ветерана к очередным шести годам правления в результате мартовских выборов. Но видеоролик был также раскритикован за перебор, в том числе на государственном телевидении; это подчеркивает напряженность, которой окружены усилия Кремля заручиться поддержкой вопреки тому, что экономика стагнирует, а уровень жизни снизился в последние годы", - говорится в статье. На концерте в Волгограде, обращаясь к ветеранам, Путин сказал: "Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы". (В английском тексте на сайте газеты: "Мы всегда будем гордиться нашими героическими деяниями, мы не позволим сказать ни одного плохого слова о наших великих победах". - Прим. ред.) Корреспондент пишет: "85-летняя пенсионерка Раиса Бурыкина, отец которой был убит в битве, сказала, что была рада увидеть Путина на концерте. Затем, когда ее спросили о жизни в городе, она завела череду жалоб: ее подруга упала на ухабистом тротуаре; ее пенсии едва хватает на необходимые ей лекарства; а продукты дорожают". "Военная слава - все, что есть у города. Они кормят людей идеей города-героя. Но, простите, вы не можете доехать до дома по асфальтированной дороге", - сказала, говоря о Волгограде, 23-летняя студентка Анастасия Андреева. Она "работает на оппозиционного лидера Алексея Навального, которому запретили участвовать в выборах", добавляет Марсон. Вернувшись к теме видеоролика, автор статьи рассказывает читателям: 38-летняя Анна Кувычко, депутат, стоящая за музыкальным клипом "Дядя Вова", сказала в интервью государственному телевидению, что хотела продемонстрировать поддержку политики Путина. "Для меня и для большинства людей в Волгограде идея России и сильного лидера неразделимы. Мы не должны этого стесняться", - заявила она. Источник: The Wall Street Journal