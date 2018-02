7 февраля 2018 г. Митио Каку | The Wall Street Journal Запуск ракеты SpaceX - очередной шаг к Луне, Марсу и космическим далям "В сфере космических полетов начался новый "обратный отсчет", - пишет в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, американский физик-теоретик Митио Каку. Во вторник отправилась в испытательный полет ракета, которая является наиболее мощной со времен космических кораблей "Аполлон". "Это шаг к возвращению людей на орбиту Луны, а сейчас разрабатываются еще более смелые планы. В январе президент Трамп подписал заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты обязуются совершить серию экспедиций на Луну, позднее на Марс и, как он выразился, "возможно, когда-нибудь на множество миров еще дальше", - говорится в статье. Ученый выделяет отличия от прежней лунной программы NASA: тяжелая ракета Falcon Heavy, пуск которой был совершен вчера, разработана частной компанией SpaceX. "Это один из нескольких коммерческих проектов, работающих параллельно с NASA, которое планирует запустить свою гигантскую лунную ракету в конце следующего года. Приоритетная задача всех этих проектов - возвращение на Луну, но лишь в качестве промежуточного пункта для межпланетных перелетов", - говорится в статье. Автор отмечает: "Теперь больше игроков, как государственных, так и частных, располагают финансовыми и техническими ресурсами для присоединения к начинающейся космической гонке". "Новая тяга к изысканиям и открытиям определенно вносит вклад в стремление к этой новой космической эре, но есть и другой мотив - беспокойство за будущее Земли. Все острее приходит осознание, что жизнь на нашей планете крайне хрупка, что "астероиды-убийцы", супервулканы и ледниковые периоды едва не уничтожили жизнь в прошлом, а в будущем изменения климата могут вырваться из-под контроля, - пишет физик. - Даже если Земля останется пригодной для жизни, мы знаем, что Солнце однажды погаснет. Итак, в конечном итоге мы окажемся перед простым выбором: либо колонизация внеземного пространства, либо гибель. Нам нужна подстраховка, запасной вариант. У динозавров не было космической программы. Наша программа может понадобиться нам, чтобы не повторить их судьбу". Источник: The Wall Street Journal