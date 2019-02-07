Бывший президент Украины Янукович: "Меня обманули"

"Незадолго до выборов свергнутый президент Янукович попросил слова из Москвы, выступив с обвинениями в адрес ЕС и своего преемника Порошенко и косвенно порекомендовав, за кого голосовать на выборах", - пишет австрийское издание Die Presse.

Пресс-конференция Януковича, отмечает журналистка Ютта Зоммербауэр, прошла в "президентском зале", предпринятые меры безопасности тоже были "президентскими". При этом, указывает журналистка, "почти спустя пять лет после поспешного бегства из Киева и последующего отъезда в Россию, обеспеченного президентом Владимиром Путиным, для Януковича все еще нет надлежащего обращения - даже в России". Януковича, по милости Кремля пребывающего в России, ведущая конференции дипломатично назвала "четвертым президентом" Украины.

"Янукович никогда не признавал своего отстранения от власти киевской Верховной радой - и по-прежнему ведет себя непреклонно. Он говорит о "незаконном перевороте", как это с удовольствием делают и официальные должностные лица в России, хотя они по-прежнему поддерживают дипломатические отношения с правительством в Киеве", - говорится в статье.

В преддверии конференции адвокат Януковича Александр Горошинский анонсировал "сюрпризы", однако, замечает Зоммербауэр, их не было.

"Изгнанник комментировал текущую ситуацию на Украине. Это, - указывает издание, - была полуторачасовая тирада против "лживых политиков" страны, в первую очередь, Петра Порошенко".

"Тогда, в неспокойные дни февраля 2014 года, Янукович, казалось, жил в своем собственном мире. Очевидно, он живет там и сегодня. О своей ответственности в украинской катастрофе он молчит", - подчеркивает Зоммербауэр. "Меня обманули, предали или, как говорят, (...) меня кинули как лоха", - заявил Янукович.

"В поджигательской речи в Москве невольно были и комичные моменты. Например, когда он назвал Порошенко лжецом и обвинил его в "личном обогащении любой ценой". Тот, кому знаком особняк Януковича на окраине Киева, знает, что у него есть пристрастие к неприлично дорогому, излишнему китчу. Даже на родине в Донбассе его никогда не считали человеком чести; его аппетит к деньгам и власти терпели лишь стиснув зубы", - комментирует издание.