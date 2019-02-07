Жажда власти и сектантство: кто она, женщина на стороне венесуэльского диктатора

"Ситуация в Венесуэле остается напряженной. Но и в такие кризисные времена на стороне 56-летнего президента Николаса Мадуро остается его жена Силия Флорес", - пишет немецкий журнал Focus.

"Дома за мной последнее слово лишь тогда, когда я говорю: "Ты права, моя дорогая", - такими словами Мадуро еще несколько лет назад дал понять, кто в их отношениях главный. 56-летний президент и Силия Флорес поженились в 2013 году. "При этом, - замечает издание, - Флорес - не просто жена венесуэльского президента. Она в грош не ставит понятие "первая леди", называя себя - в частности, в своем профиле в Twitter, - "первой женщиной-борцом революции". Еще на президентских выборах 2013 года ее называли "кукловодшей", управляющей решениями своего мужа. Это, вероятно, не изменилось до сих пор, несмотря на то, что она ушла из политической верхушки".

Так, недавно она привлекла внимание общественности передачей, в которой брала интервью у людей, дела которых якобы улучшились благодаря государственной поддержке, пишет издание.

"Флорес начала стремиться к власти еще более 20 лет назад: будучи адвокатом, она представляла интересы экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме после неудавшейся попытки переворота в 1992 году. (...) В 1994 году Флорес добилась освобождения Чавеса. Она осталась на его стороне и после избрания его президентом четыре года спустя стала самой влиятельной женщиной страны". В 2006 году Флорес была избрана первой женщиной-президентом Национального собрания, а в 2012 году Чавес назначил ее генпрокурором Венесуэлы.

Как во время работы в Национальном собрании, так и в должности генпрокурора Флорес обвиняли в кумовстве. По сообщению британской газеты Daily Mail, благодаря Флорес должность в парламенте получили почти 40 ее родственников.

Семья супруги президента привлекала к себе внимание и в другом ключе, продолжает Focus. Так, в 2015 году на Гаити при попытке незаконного провоза нескольких килограммов кокаина в США были арестованы два племянника Флорес. "В рамках процесса над ними выяснилось также, насколько клан Мадуро-Флорес живет в свое удовольствие. (...) По сообщениям BBC, в Панаме семья якобы управляла десятками компаний по отмыванию денег. В настоящее время США расследуют, не складывали ли Мадуро и Флорес государственные деньги в собственный карман", - говорится в статье.

"То, что супружеская пара, кажется, придает большое значение богатой жизни, не сочетается с другой философией, которой оба якобы придерживаются, - пишет издание в заключение. - Говорят, Мадуро и Флорес являются последователями индийского гуру-сектанта Сатья Саи Бабы. Он проповедовал счастье, любовь и отказ от материального богатства".