60-летняя Барби подтверждает свои куда более глубокие феминистские истоки, чем это могло показаться

"В декабре фирма Mattel в спокойной и удивительно семейной атмосфере приняла в своих офисах нескольких представителей международной прессы. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы разгадать загадку самой известной в мире куклы-модели, столь ненавидимой феминистками и педагогами. Чем стала Барби после #Metoo?" - задумывается журналистка Le Monde Марго Гишто.

"В конце 1950-х годов жена основателя Mattel Рут Хэндлер, уже тогда ставшая феминисткой, намеревалась внедрить новый образ женщины. Вдохновленная героиней комиксов для взрослых из немецкой газеты Die Bild Zeitung Бильд Лилли, она придумала трехмерную куклу по имени Барби, наблюдя за поведением своей собственной дочери Барбары. Рут настаивала на том, чтобы у куклы была грудь. Она не хотела ассоциировать ее с образом ребенка, она стремилась к тому, чтобы Барби была независимой и далекой от образа домохозяйки, смирившейся с той жизнью, которую намеревается ей устроить муж", - описывает журналистка.

"Мне нравилось быть матерью, но я была вынуждена сидеть дома, и для меня это было в тягость. Мне нужно было доказать, кто я есть, в том океане мужчин, в котором я работала", - говорила Рут Хэндлер.

"Таким образом, эта игрушка никак не созвучна материнству и тем более браку. В 1959 году машина была запущена, - говорится в статье. "Она будет красивой, но не слишком, чтобы маленькие девочки могли отождествлять себя с ней. Я не хочу, чтобы они были робкими и запуганными, я только хочу, чтобы они мечтали вместе с ней", - заявляла Рут.

"Так почему же с 1970-х годов 29-сантиметровое пластиковое создание с нереальными параметрами тела стало мишенью феминисток, обвинявших его в увековечивании гендерных стереотипов? Тело Барби становится полотном, на которое проецируются все тревоги о своем несовершенстве, чистым продуктом общественного воображения, балансирующего между реальностью и притворством", - указывает автор статьи.

"Чтобы понять Барби, нужно постоянно помнить о противоречивых идеях. Люди проецируют противоположные фантазии. Она является общепризнанным образом, но то, что она воплощает, является личным для каждого", - сказал М.Г. Лорд, автор книги "Барби навсегда".

"В 2012 году компания Mattel показала отрицательные результаты: продажи упали на 3%, в следующем году - на 6%, а в 2014 году - на 16%. Компания осознала, что ей пора осуществлять радикальные изменения. Речь шла о полной трансформации тела куклы-модели, так, чтобы оно стало более человечным", - отмечает Le Monde.

"После выхода документального фильма о влиянии, которое тело Барби оказывает на общество, в 2016 году компания выпустила три новые версии куклы: пышная, миниатюрная и высокая. Такая стратегия сработала - общий рост продаж в этом году составил 14%", - пишет журналистка.

"В стране ее происхождения подобная эволюция Барби вызвала единодушное одобрение, вплоть до того, что журнал Time тогда посвятил свою обложку освещению ее нового телосложения: "Теперь мы можем перестать говорить о моем теле?"

"В 2018 году самой продаваемой моделью стала "пышная" рыжеволосая модница в футболке Girlpower", - сообщила вице-президент компании Лиза Макнайт.