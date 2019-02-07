Военные державы готовятся к будущим столкновения на море

"В ответ на достижения китайского военно-морского флота все морские державы тоже занялись модернизацией своих военно-морских сил", - отмечает Le Monde.

"Начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк повторяет, что Пекин "за четыре года построил флот, эквивалентный французскому", и уже разместил в Средиземном море больше судов, чем все европейские армии вместе взятые. Китайский военно-морской флот сейчас повсюду заявляет о том, что он имеет суммарное водоизмещение в 1,6 млн тонн, занимая вторую позицию после США (3,3 млн тонн) и опережая Россию (1 млн)", - говорится в статье.

"Китай с 2010-х годов выпускает серийные корабли, с 2015 года он разворачивает политику защиты своих "заморских интересов", чтобы выдвинуться за пределы первой цепи островов" - морской границы, непосредственно удерживаемой союзниками США (Японией, Филиппинами и Тайванем). Александр Шелдон-Дюпле, научный сотрудник отдела истории обороны и соавтор книги на эту тему совместно со Стефаном Голуа, подчеркивает, что именно так Китай обозначает свой курс", - передает Le Monde.

"Последнее крупное преобразование - появление зенитных ракет высокой дальности для защиты в открытом море", - указывает историк. Теперь количество и качество у Пекина идут рука об руку. Достижения Китая основаны на внутренних технологических инновациях. Они были проиллюстрированы в 2018 году первым испытанием в море электромагнитной пушки, размещенной на малых крейсерах, разработкой баллистических ракет, направленных против авианосцев, или программой перспективного китайского авианосца, оснащенного шестью катапультами с электромагнитной технологией, только что освоенной США, а это означает, что Пекин господствует в этой сфере", - отмечается в статье.

"Главная цель Пекина - "отразить американскую поддержку какому-либо союзнику в западной части Тихого океана или на Тайване в случае, если Китай захочет форсировать воссоединение", -поясняет Шелдон-Дюпле.

"Из-за подобных мер может усилиться общая напряженность. Все морские державы стали стремиться к модернизации своих военно-морских сил. А "агрессивное обеспечение неприкосновенности" все большего числа регионов несет в себе определенные риски", - комментирует автор статьи.

"Что касается военно-морского флота США, то его заявленным приоритетом является усиление "боеспособности" его кораблей, в частности, в группах морской авиации, - говорится в статье. - Китайские зенитно-ракетные комплексы, нацеленные против авианосцев, вынудят ВМС США "осуществлять вмешательство на расстоянии 2 тыс. км от побережья Китая", - подчеркивает Александр Шелдон-Дюпле. Для расширения радиуса действия своих авианосцев военно-морской флот США оснащается также морскими беспилотными летательными аппаратами. "Им необходимо сохранять огневую мощь, так как их цель будет состоять в том, чтобы выиграть битву в первый же день", - утверждает эксперт.

"У России Владимира Путина в шесть раз меньше кораблей, чем у СССР. Она модернизирует свой военно-морской флот, имея ограниченные ресурсы, и больше не может производить большие надводные корабли. Но ее военно-морской флот, предназначенный для "блокирования доступа", приобретает новые и очень успешные возможности", - говорится в статье.

"Поскольку Россия не может заменить свои океанические корабли, она вооружает их ракетами, которые стреляют по целям и на море, и на суше: ее оружие способно играть на равных с американскими "Томагавками" в сочетании со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами высокой дальности," - отмечает историк.

"План России по созданию нового вида оружия - гигантской торпеды с термоядерной боеголовкой для нанесения ядерных ударов по административно-промышленным центрам, иллюстрирует стремление компенсировать привычное американское превосходство. Чрезвычайно серьезно все другие державы относятся и к возможностям российских подводных лодок ", - пишет Гибер.

"Европейские военно-морские силы также наращивают свое присутствие на море в зависимости от операций, проводимых ЕС и НАТО. Эксперты считают, что они могли бы добиться большего с учетом инвестиций, которые они вкладывают в свои ВМС. В частности, они отстали от российских сверхзвуковых ракет, которые теперь позволяют даже одному фрегату предотвратить приближение к берегу целого авианосного соединения", - указывает Le Monde.