Кремль проник в Елисейский дворец

"Путинские сети во Франции просачиваются в различные политические организации, профсоюзы, деловые круги и т.д. Российские спецслужбы унаследовали от советских времен методы, позволяющие вербовать агентов даже в высших сферах государства. Их последний новобранец - Александр Беналла", - пишет журналист Пьер Аффнер на страницах французского издания Mediapart.

"Путин является крестным отцом Искандера (Кахрамоновича) Махмудова, члена Измайловской организованной преступной группировки. Он сам называет себя "верным солдатом Путина". Его бизнес процветает благодаря президенту России Владимиру Путину", - указывает автор статьи.

"Эммануэль Макрон является крестным отцом Александра Беналлы и резервиста жандармерии Винсента Краза. Президент Франции предоставляет им полную неприкосновенность и исключительные привилегии, о которых недавно писала пресса", - продолжает Аффнер.

"Протеже Елисейского дворца "передали на субподряд" Искандеру Махмудову свои отношения с Эммануэлем Макроном, заключив с российским бизнесменом контракт "на предоставление охранных услуг". У олигарха Искандера Махмудова большие интересы во Франции и в Европе в целом. Ему нужна защита на высшем уровне. Махмудов может позвонить связанному с ним обязательством Беналле, который может что-то шепнуть на ухо президенту Макрону. Можно ли было найти лучшего посредника для получения доступа к президенту Франции?" - задается вопросом блогер.

"Искусно проведенное дело Искандера Махмудова состояло в том, чтобы завербовать тайного агента в ближнем кругу президентской пары. Макрон готов к политическому и моральному самоубийству, лишь бы защитить своего друга, которого называют близким, - пишет автор публикации. - А может, Макрон - заложник Беналлы. Он слишком много знает. Прощай, верховенство закона! Привет, мафия!"

"В России говорят, что добиться можно всего, если сумеешь ответить на два вопроса: "Сколько и кому надо заплатить?" Для российского мультимиллиардера первый вопрос - "сколько" - не самый важный! Махмудов способен заплатить. Чтобы спасти миллиарды, можно пожертвовать несколькими сотнями тысяч евро. Главный вопрос - "кому". Необходимо "заинтересовать" высокопоставленных лиц. Мафия использует язык, лишенный эмоций. Под словом "заинтересовать" понимается "коррумпировать", - поясняет блогер.

"Александр Беналла и жандарм Винсент Краз, параллельно со своей деятельностью в Елисейском дворце тайно и в коммерческих целях заключили контракт с Измайловской организованной преступной группировкой, представленной в лице Искандера Махмудова", - считает Аффнер.

"ФСБ контролирует мафиозную деятельность как в России, своими силами, так и за рубежом, с помощью ГРУ. Президент Макрон заявил о том, что он опасается манипуляций со стороны русосферы во Франции. Он обеспокоен информацией, распространяемой Russia Today и Spoutnik в нашей стране. Однако французские спецслужбы и он сам не заинтересовались довольно смущающими отношениями Винсента Краза и Александра Беналлы с этими же русскими сетями во Франции. Трудно обосновать вознаграждение в 300 тыс. евро за гипотетическую временную охранную деятельность", - полагает журналист.

"Изучение личности Искандера Махмудова, возможно, поможет нам объяснить поведение президента Франции. Все это, в конце концов, определяется вопросами больших денег", - отмечает автор статьи.

"Решающим для Искандера Махмудова стал 1990 год. Он переехал из Ташкента в Москву, где познакомился с братьями Черными, двумя главарями Измайловской организованной преступной группировки. Это одна из старейших мафий в России", - говорится в статье.

"С 1995 года Махмудов и братья Черные взяли под контроль часть российской горнодобывающей промышленности в Сибири, на Урале и в Центральной России. Это месторождения угля, обогатительные фабрики, производство алюминия, меди, никеля и кобальта. Добыча и переработка происходили в катастрофических условиях для местной экологии. В Воронеже добыча никеля привела к окончательному загрязнению самой плодородной в мире сельскохозяйственной земли , "чернозёма". Население стало протестовать, требуя прекратить эту горнодобывающую деятельность, продукция которой экспортируется по себестоимости, а иногда и в убыток, с тем, чтобы избежать налогообложения в России. Отмывание мошеннических денег, то есть "оптимизация" налогов, проводится в Европе", - подчеркивает блогер.

"Подобное уклонение от уплаты налогов не беспокоит ни российские, ни европейские власти. Искандер Махмудов купил недвижимость во Франции, яхту Prédator стоимостью 70 млн евро. Он нуждается в защите, чтобы обеспечить охрану своей собственности и себя лично в нашей стране, а для этого надо установить связи в государственной верхушке, нанимая Александра Беналлу и жандарма Винсента Краза. Стоимость этой коррупции: 300 тыс. евро. И это только аванс. Русская мафия продолжает тайно плести свои сети. Независимое французское интернет-издание Mediapart нарушило тишину, проведя свое политическое расследование. В результате французское правосудие преследует информатора, Mediapart, а не коррумпированного Беналлу. Тайная сеть, созданная при участии президента Франции, продолжает функционировать. Искандер Махмудов хорошо выбрал своего защитника", - пишет Аффнер.

"Искандер Махмудов поддерживает тесные отношения с русской мафией в целом. Он вместе с Олегом Дерипаской был привлечен испанской полицией как фигурант уголовных дел об отмывании денег из-за своих отношений с Геннадием Петровым. Последний является членом Тамбовской мафии, которая обвиняется в рэкете, торговле наркотиками, торговле влиянием. Крестным отцом этой мафии, а также Геннадия Петрова и Искандера Махмудова является Владимир Путин", - утверждает блогер.