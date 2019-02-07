Франция внезапно выступает против запланированного газопровода

"Перед принятием важного решения в сфере энергетической политики Франция внезапно выступает против Германии: на запланированном на эту пятницу голосовании ЕС, на котором будет решаться будущее вызывающего споры газопровода "Северный поток-2", Франция намерена проголосовать против проекта", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Поддерживаемый Германией проект российского энергетического концерна "Газпром" "создает стратегические проблемы" в напряженных отношениях между Европой и Москвой. "Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно причинять ущерб интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия", - передает издание слова источника во французском правительстве.

На голосовании речь пойдет об изменении так называемого Третьего энергопакета, поясняют авторы статьи Лео Климм и Александр Мюлауэр. "Правительство ФРГ на протяжении нескольких месяцев противится всем попыткам изменить правила ЕС так, чтобы у Еврокомиссии появилась возможность противодействовать "Северному потоку-2". Брюссель хочет добиться применения строгих правил, действующих внутри ЕС, и к газопроводам за пределами сообщества. В частности, должны быть строго разграничены роли оператора газопровода и поставщика газа. В случае с "Северным потоком-2" обе роли находятся в руках "Газпрома", - указывают журналисты.

"Чтобы избежать блокады газопровода, правительство ФРГ уверенно делало ставку на Францию (...). Добиться желаемого на голосовании без Парижа немецкому правительству будет тяжело. Германии придется заручиться поддержкой других стран ЕС. Это, вероятно, будет непросто (...)", - отмечает издание.

"При этом Париж сознательно идет на спор между двумя главными европейскими партнерами, чье сотрудничество имеет решающее значение для Европы. (...) Позиция может поменяться лишь при условии, что к делу подключится сам Макрон", - говорится в публикации.