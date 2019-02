7 февраля 2019 г. Роберт Мендик | The Telegraph Третий убийца Скрипаля остался в Соединенном Королевстве после атаки в Солсбери с применением нервно-паралитического агента "Третий русский агент, вовлеченный в атаку с применением нервно-паралитического агента в Солсбери, отменил запланированный вылет из Соединенного Королевства. Это повышает вероятность того, что он остался в стране", - сообщает The Telegraph. "Офицер российский военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов приехал в Соединенное Королевство в тот же день, когда и два убийцы, которые совершили попытку покушения на Сергея Скрипаля, - передает газета. - Для Федотова был забронировал вылет тем же обратным рейсом в Москву, что и для совершивших покушение. Однако, согласно источникам, как сейчас предполагается, Федотов отменил свою регистрацию и снял с регистрации свой багаж до отбытия рейса". "Неясно, почему это произошло, однако это повышает вероятность того, что Федотов остался в Соединенном Королевстве и оставался там, по крайней мере, в течение нескольких дней после применения нервно-паралитического агента военного образца в Солсбери в марте прошлого года", - подчеркивается в публикации. "Неясно, почему Федотов не сел на рейс. Однако в последнюю минуту он снял с регистрации себя и свой багаж. Возможно, он до сих пор находится где-то в Великобритании", - сообщил источник The Telegraph. "Возможно, что Федотов мог остаться в Соединенном Королевстве, когда понял, что Скрипаля не убили, - предполагает издание. - 45-летний Федотов прилете в Соединенное Королевство по паспорту, который лишь несколькими цифрами отличался от поддельных паспортов на имена Александра Петрова и Руслана Боширова". "Настоящее имя Федотова пока неизвестно, также пока неясна его роль в атаки на полковника Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который выдавал секреты MI6", - подчеркивает автор публикации. "Согласно одной из версий, он привез нервный агент "Новичок", использованный в попытке покушения, из России и передал его двум своим коллегам по ГРУ. В то время как Мишкин и Чепига попали на камеры наблюдения в Солсбери в день атаки, насколько известно, кадров с Федотовым нет, что говорит о том, что он не приезжал в Уилтшир", - сообщает The Telegraph. "Ранее предполагалось, что Федотов мог проводить разведку, дав знать своим коллегам, когда Скрипали покинули дом в день нападения на них. (...) Также возможно, что Федотов - который был на несколько лет старше убийц - руководил операцией с базы в Лондоне", - говорится в статье. Источник: The Telegraph