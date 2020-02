7 февраля 2020 г. Эндрю Рот | The Guardian Наистраннейшее российское реалити-шоу: видео из сибирского карантина в Instagram "В сибирском лесу более 140 россиян и других людей, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса, помещены в санаторий, охраняемый сотрудниками Росгвардии, которым приказано никого не выпускать и не впускать. Среди тех, кто оказался внутри, многие обратились к Instagram, чтобы вести блоги о своем пребывании на карантине. Они снимают на камеру свою еду и физические упражнения и даже проводят сеансы ответов на вопросы в прямом эфире из комнат, в которых они проведут следующие две недели", - передает The Guardian. "То, что в прошлом было бы уединенным мероприятием, двумя неделями борьбы со страхом и скукой в течение карантина в то время, как в мире разворачивалась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, благодаря Wi-fi и социальным сетям превратилось в наистраннейшее российское реалити-шоу", - замечает автор публикации Эндрю Рот. "(...) Павел Личман, манекенщик, который была эвакуирован из Уханя, опубликовал видео о том, как он тренируется - серия планок, приседаний и подъемов ног. (...) "Мы находимся в санатории примерно в 30 км от Тюмени", городе в Западной Сибири, рассказал Личман The Guardian. "(...) Единственное, что нам не разрешают - это вступать в контакт с людьми, которые находятся в соседних номерах. Мы не покидаем свои номера. Еду нам приносят. Приходят врачи приходят, чтобы проверить нас: измерить температуру, посмотреть горло и измерить количество кислорода в крови". "Мы собираемся заниматься спортом, - рассказал он о своих планах на ближайшие две недели. - Я собираюсь вести блог на TikTok, читать книги, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы журналистов. У нас есть домино. Мы будем общаться, развиваться и заботиться о своем здоровье ". Если эвакуированные покинут свои комнаты, предупредили врачи, двухнедельный отсчет начнется снова. "В блогах некоторые поблагодарили российское правительство за эвакуацию, а другие спрашивали, почему их привезли в центр Сибири, разместили в группах по два или три человека и лишили всех личных вещей. Сообщения в сети также противоречат официальной российской информации о карантине. Хотя правительственные чиновники заявили в четверг, что ни у кого в тюменском учреждении нет признаков заболевания, одна женщина написала, что одного эвакуированного врачи забрали ночью после того, как у него была обнаружена небольшая температура", - говорится в статье. "В других комнатах россияне обдумывали причудливый поворот событий, из-за которого они остались без багажа, запертыми в номера в санатории, обычно предназначенных для реабилитации пациентов. Они реагировали на множество запросов от журналистов и доброжелателей, а также на критику со стороны местных жителей, разгневанных тем, что карантин был устроен в их регионе", - пишет издание. (...) "Большинство занималось составлением планов на период карантина. (...) Марина Зайцева, студентка, которая находилась в Ухане, когда произошла вспышка, провела видео-тур по комнате для зрителей, где была шахматная доска, две книги (...), чай, бананы и банка солений". (...) Источник: The Guardian