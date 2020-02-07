Поиск животного-виновника коронавируса, игра в кошки-мышки

"(...) Животное, в котором гнездится вирус и которое при этом не болеет, но может передавать его другим видам, называется "резервуаром вируса". В случае нового коронавируса это, безусловно, летучая мышь: согласно недавнему исследованию, геномы этого вируса и те, которые циркулируют в организме этого животного, идентичны на 96%", - пишет Le Figaro.

"Тем не менее, "мы считаем, что есть другое промежуточное животное", которое передало вирус людям, объясняет агентству AFP Арно Фонтане из Института Пастера. Действительно, анализы показывают, что вирус летучей мыши не способен прикрепиться к человеческим рецепторам. Так что, вероятно, он прошел через другой вид, чтобы приспособиться к организму человека", - говорится в статье.

"Пока неизвестно, какое животное сыграло роль посредника. Гипотеза о том, что это была змея, впервые выдвинутая китайскими исследователями, была быстро отклонена. Согласно природе этого коронавируса, "промежуточный хозяин, вероятно, должен быть млекопитающим, возможно, грызуном или животным из семейства барсуков", считает Арно Фонтане.

"Исследователи полагают, что это животное было продано на рынке в Ухане, китайском городе, где началась эпидемия. Несмотря на название "Рынок морепродуктов", там для еды продавались многие другие животные, в том числе дикие млекопитающие", - отмечает издание.

"(...) Необходимо определить все типы животных, продаваемых на рынке, и проверить, не являются ли они носителями вируса. Для этого мы осуществляем взятие "фарингеального образца [в горле] и образца кала", рассказывает Арно Фонтане.

"(...) Поиск животного-виновника имеет решающее значение, поскольку это должно предотвратить повторное появление вируса после того, как эпидемия будет ликвидирована. Однако нет гарантии, что выполнить такую задачу удастся быстро, - говорится в публикации. "В случае с вирусом Эболы поиски резервуара начались в 1976 году, а первые результаты были обнародованы в 2005 году", - подчеркивает Эрик Леруа, вирусолог и ветеринар из Научно-исследовательского института развития (IRD). Что касается вируса ВИЧ, то потребовалось двадцать лет, чтобы в качестве виновников выявить обезьян".

"Именно контакты между дикими животными и человеком лежат в основе этих передач инфекции, поэтому диких животных следует оставлять там, где они есть", - считает Арно Фонтане. Так, в заключение исследования, опубликованного в понедельник в медицинском журнале Nature, китайские исследователи рекомендовали "установить строгое законодательство, направленное против разведения и потребления диких животных".

"Временная мера уже была принята: в конце января Китай запретил торговлю всеми дикими животными до тех пор, пока не закончится эпидемия. "Каждый раз мы пытаемся потушить пожар, а когда он потухнет, мы ждем следующего", - с сожалением говорит Франсуа Рено, исследователь Национального научно-исследовательского центра (CNRS). По его мнению, необходимо установить "отслеживание", чтобы "составить карты всего, что потенциально способно передавать инфекционные агенты человеку", с тем, чтобы иметь "своего рода инвентаризацию рисков". Это колоссальная работа, которая потребует значительного финансирования", - резюмирует Le Figaro.