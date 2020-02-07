Путешествия вместо сбережений: целое поколение прощается с мечтой о собственном доме

"Опрос, проведенный в 15 странах, показал: многие люди в развитых западных странах в настоящий момент не видят для себя шансов приобрести собственное жилье. Вместо сбережений они предпочитают тратить деньги на путешествия", - сообщает немецкий журнал Stern.

В опросе, проведенном институтом маркетинговых исследований Ipsos по поручению банка ING Bank, приняли участие 15 тыс. человек.

"Так, 70% европейцев из 13 стран отмечают, что сегодня становится все более сложным впервые купить дом или земельный участок. С ними не согласны лишь 7% респондентов. Остальные пока не определились или не имеют своей позиции по данному вопросу. В США сложность покупки жилья отмечают 59% респондентов, в Австралии 75%", - передает издание.

"На вопрос о том, в каком возрасте они, возможно, приобретут недвижимость, большинство европейцев отвечает: никогда. Если быть точным, жилье, вероятно, никогда не смогут купить 38% респондентов, другие 16% не хотят этого делать".

"В Германии эти цифры еще более впечатляющие: здесь лишь каждый третий планирует приобрести жилье. 43% говорят, что, возможно, никогда не смогут купить недвижимость, 22% не имеют такого желания".

"В целом покупка недвижимости не является приоритетом для большинства опрошенных. Хотя 7 из 10 респондентов согласны, что владение недвижимостью целесообразно с финансовой точки зрения, большинство не готовы откладывать для этого деньги. Так, 8 из 10 респондентов, не владеющих недвижимостью, отмечают, что в настоящий момент некоторые вещи имеют для них больший приоритет, чем сбережения для покупки дома - а именно хобби, путешествия, рождение детей, выплата кредитов за обучение или выгодная аренда жилья".

"Для 54% европейцев важнее тратить деньги на путешествия, чем откладывать их на покупку дома. Лишь 38% предпочитают экономить ради жилья", - сообщает Stern.