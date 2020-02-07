На пороге пандемии

"Грань между проблемой и катастрофой в мире заболеваний достаточно тонка. Когда речь идет о заразных микроорганизмах, она зависит чаще всего от одного-единственного слова: пандемия, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - 17 лет прошло с тех пор, как возбудитель SARS, до этого неизвестный вирус, вызвал едва поддающуюся локализации, охватившую мир эпидемию, заразил тысячи людей и убил сотни. Если сравнить данные того времени с сегодняшней вспышкой нового коронавируса в Китае, становится в сущности ясно, что мир снова движется к пандемии - если вообще уже не переживает ее разгар".

"Более 20 тыс. случаев заражения уже подтверждены лабораторными исследованиями, количество погибших растет каждый день на несколько десятков. Большинство случаев приходится на китайскую провинцию Хубэй, но и за пределами Китая уже 26 стран на трех континентах сообщили в общей сложности о 190 заражениях возбудителем", - отмечает журналистка Катрин Цинкант.

За пределами Китая ежедневно регистрируется пока малое количество новых случаев заражения, "однако эксперты высокого уровня видят в происходящем все больше признаков пандемии и предупреждают об опасности неконтролируемого распространения инфекции и на других континентах, кроме Азии. Так, еще в понедельник директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сказал в интервью The New York Times, что вирус очень, очень заразен. "Это почти наверняка будет пандемия", - передает его слова издание.

"Какие последствия будет иметь пандемия нового возбудителя, остается неясным. Эксперты по-прежнему не знают, сколько людей заразилось вирусом на самом деле, с какого момента и как долго зараженные могут быть заразными для остальных и как лечить или предупреждать инфекцию. Впрочем, осведомленность о вирусе растет. (...) Постоянно появляются исследования, которые добавляют новые детали в этот "паззл". Некоторые выводы уже снова оказываются под вопросом, как, например, предположение о том, что инфицированные люди могут заражать остальных еще до появления первых симптомов. Другие исследования дают важную, если не решающую информацию о характеристиках вируса".

"Так, два появившихся в научном журнале Nature исследования подтверждают подозрение в том, что возбудитель не только похож на вирус SARS, но и связывается в человеческом организме с теми же молекулярными структурами. "Это вселяет надежду, - говорит вирусолог Иан Джонс из британского Университета Рединга. - Это говорит о том, что медикаменты и вакцины, разработанные для борьбы с SARS, могут оказаться эффективными и против нового коронавируса", - передает издание.

"В то же время, благодаря этим двум исследованиям, стало известно, что источником нового возбудителя, как и SARS, являются летучие мыши и он либо напрямую, либо через промежуточного хозяина перешел к человеку. И, наконец, исследования показывают, насколько сообща и быстро ученые работают над тем, чтобы лучше понять вирус".

Тем не менее, получение новой информации и локализация возбудителя - не единственные меры, которые необходимо предпринимать, указывает издание. "Как заявила во вторник на пресс-конференции в Женеве Сильви Бриан, эксперт ВОЗ по борьбе с инфекционными опасностями, в сегодняшней ситуации с заболеванием есть еще одна, подогреваемая социальными сетями опасность. ВОЗ назвала ее "инфодемией". Речь идет о слухах и ложной информации, которые, как вирус, распространяются параллельно настоящей эпидемии. "Эта инфодемия может стать серьезным препятствием в борьбе с вирусом", - сказала Бриан. ВОЗ создала платформу, которая должна дать отпор распространению слухов о вирусе в интернете - прежде чем инфодемия охватит весь мир", - передает Süddeutsche Zeitung.