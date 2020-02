7 февраля 2020 г. Марк Беннеттс | The Times Российская система здравоохранения протягивает ноги "Зловещая плесень ползет по рушащимся стенам. Вода капает с потолка в пластиковые ведра, которые яркими пятнами выделяются в общем мраке. Подушки, забрызганные кровью и мочой, в беспорядке свалены в кучу. Это могло бы быть декорациями к постапокалиптическому фильму. Однако это полуразрушенное здание в Богдановиче, небольшом городке на Урале в России - прачечная государственной больницы", - пишет The Times. "Однажды здесь не было горячей воды в течение целого года", - рассказывает 49-летняя Надежда Щипаева, работающая в прачечной с 2001 года. По ее словам, частые поломки устаревших стиральных машин означают, что персоналу часто приходится стирать простыни вручную. Иногда нет и стирального порошка", - сообщается в статье. "Сотрудники также рассказали, что им приказано стирать одноразовые простыни, на которых умирают пациенты. Затем простыни возвращают в палаты. Эта политика, утверждают они, распространяется и на те случаи, когда пациенты скончались от туберкулеза или других инфекционных заболеваний", - говорится в публикации. "Единственная в здании раковина, с запекшейся грязью, используется как для стирки грязных простыней и подушек, так и для мытья столовых приборов и посуды персонала. Зимой температура в здании может опускаться до 9 градусов С. Месячная зарплата сотрудников составляет всего 11 тыс. рублей (135 фунтов стерлингов)", - передает The Times. "Работая здесь, я потеряла здоровье", - говорит Щипаева, страдающая артритом и остеопорозом, а также проблемами с дыханием. По ее словам, сотрудники больницы относятся к ней и ее коллегам "как к мусору". Тут она заплакала". "В Богданович, где проживает 29 тыс. человек, меня пригласила Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза "Альянс Врачей", чтобы засвидетельствовать мрачную реальность провинциального российского здравоохранения, - пишет автор публикации Марк Беннеттс. - (...) Доктор Васильева, офтальмолог в возрасте 35 лет, явно потрясена. "Что это за страна, в которой используются больничные простыни, на которых умирают люди? Это позор для страны", - говорит она. Ей не разрешали осматривать палаты или другие больничные учреждения". "Бедность и высокая рабочая загрузка - это факт жизни государственных медицинских работников. Среднемесячная заработная плата российских врачей в регионах, исключая отдаленные районы Крайнего Севера, где заработки выше, составляет около 55 тыс. рублей (652 фунта). Однако эта сумма включает и сверхурочные. По словам Васильевой, ее исследование показало, что врачи в самых бедных регионах получают около 25 тыс. рублей (301 фунт) в месяц при 40-часовой рабочей неделе. (...) Согласно исследованию 2017 года, врачи получают более низку почасовую оплату, чем супервайзеры в McDonald's. Медсестрам платят еще меньше (...)", - передает газета. "Такие тяжелые условия спровоцировали рост недовольства. В прошлом году по всей России прошло около двух десятков забастовок со стороны медицинских работников. 27 января Щипаева и 14 других работников больницы в Богдановиче также объявили забастовку, требуя улучшения условий и повышения заработной платы. Тем не менее, большинство профсоюзов косвенно контролируются Кремлем, и большая часть российского медицинского персонала опасается выступать (...)", - отмечает издание. "Возможно, тому есть свои причины. Владимир Гаврилов, 58-летний работник государственной больницы в Богдановиче, в прошлом году заявил, что Елена Вдовина, главный врач города, и один из ее сотрудников напали на него, когда он пожаловался на условия труда. Вдовина, в просторном кабинете которой висит два портрета президента Путина, обвинения опровергает. Она отказалась давать комментарии, когда корреспондент The Times спросил ее, не стыдно ли ей за адские условия в больничной прачечной. Глава администрации города Павел Мартьянов нехотя признал, что "проблемы" имеются", - пишет Беннеттс. "Заработная плата медицинского персонала может быть низкой, но число больниц в России сократилось вдвое с тех пор, как 67-летний Путин пришел к власти в 2000 году, снизившись с 10 700 до 5300 сегодня. Миллионы людей в сельских районах, где, как печально известно, плохие дороги, не имеют доступа к неотложной медицинской помощи. "Мы слышали истории о машинах скорой помощи, которые тащат тракторами", - рассказывает Васильева. "(...) Ежегодные показатели смертности в России, составляющие 13 смертей на 1000 человек, находятся на одном уровне с показателями в Центральноафриканской Республике. (...) Россия тратит 524 доллара на душу населения или 5,3% своего ВВП на здравоохранение, согласно данным Всемирного банка. Однако Счетная палата самой России оценивает эти расходы в чуть менее чем 3%. (...) Хроническая нехватка финансирования для российской системы здравоохранения, которая так остро ощущается в сельской местности - это проблема не только для пациентов и медицинского персонала, который их лечит. Это все больше превращается в проблему для президента Путина, - указывает автор публикации. - Во время своей ежегодной прямой линии в прошлом году несколько россиян звонили с жалобами на систему здравоохранения, и Путин борется за то, чтобы повысить свою популярность дома". "Государственная больница в Богдановиче получила 150 млн рублей (1,8 млн фунтов) из областного бюджета, но неясно, как именно были потрачены деньги. Во вторник, на следующий день после того, как Щипаева и ее коллеги объявили забастовку, прокуратура заявила, что главный врач Вдовина виновна в финансовых нарушениях. Ей грозит штраф в размере около 20 тыс. рублей (236 фунтов стерлингов)". "Это была маленькая, но символична победа "Альянса врачей". "Мы можем изменить страну, если будем действовать все вместе, - отмечет Васильева. - Это произойдет не сегодня и не завтра. Но перемены, в конце концов, наступят". Источник: The Times