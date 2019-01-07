Кибератака в Германии: возможно, в резерве у хакеров имеется больше информации

"Германия ищет хакеров, которые украли и опубликовали в интернете личные данные почти тысячи немецких политиков, знаменитостей и журналистов", - сообщает немецкий таблоид Bild. Как пишет издание, жертвами кибератаки в числе прочих стали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также известный актер Тиль Швайгер.

"Существуют серьезные основания полагать, что хакеры опубликовали не все, что им удалось добыть, и, возможно, приберегли сенсационный материал", - отмечают авторы статьи Петер Тиде, Юлиан Рёпке и Антье Шиппманн. "Возможная цель - посеять тревогу" в обществе, полагает издание.

Так, "в перечне данных указана переписка в чатах политиков нескольких партий со своими коллегами (и даже с одной из ведущих женщин-политиков), однако в самих данных файлы чатов отсутствуют", указывают журналисты.

"Очевидно, данные понемногу собирались в течение длительного периода. (...) Производились тщательные анализ и обработка данных. Как показывает опыт, нам стоит готовиться к худшему, к тому, что будет опубликовано еще больше информации", - сказал в разговоре с изданием эксперт из Национального центра кибербезопасности ФРГ.

"В этой связи в резерве у кукловодов атаки, возможно, имеются колоссальные ресурсы для шантажа. Обычно таким методом пользуются хакеры российской военной спецслужбы ГРУ, специализирующейся на кибервойне", - подчеркивают авторы статьи.

"Консультант по вопросам информационной безопасности и эксперт по хакерским атакам Рольф Вебер, тем не менее, предостерегает от преждевременных выводов. Однако и ему инцидент напомнил о привлекшем всеобщее внимание случае в США: хакерской атаке на Демократическую партию Хиллари Клинтон в преддверии президентских выборов в США в 2016 году. Тогда (...) в ходе фишинговой атаки были украдены данные штаб-квартиры партии и, прежде всего, главы предвыборной кампании Клинтон Джона Подесты. (...) Американские следователи, - напоминает Bild, - обвиняют в хищении данных Россию".