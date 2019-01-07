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7 января 2019 г.
7 января 2019 г.

Пауль Флюкигер | Tagesspiegel

Учреждена Православная церковь Украины

"Уже давно рождественское богослужение Константинопольского патриархата в Стамбуле не было настолько торжественным, - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. - Причина заключается в том, что, несмотря на сильный протест Москвы, патриарх Варфоломей I признал во время богослужения новую православную церковь, а именно Православную церковь Украины. В присутствии украинского президента Петра Порошенко духовный лидер 300 млн православных представил верующим томос об автокефалии". Церковный раскол, считает журналист Пауль Флюкигер, может подогреть конфликт между Киевом и Москвой.

"Охваченный яростью Патриарх Московский Кирилл сразу же объявил документ недействительным.(...) Ранее украинская Церковь на протяжении столетий находилась в подчинении Патриарха Московского; для Кирилла, а вместе с ним и для всего российского руководства, ее независимость равнозначна крупному поражению", - отмечает автор статьи.

"Верующих, желающих молиться в церквях Московского патриархата, Россия пригрозила защищать еще в конце ноября. Российский МИД и вовсе заявил о готовности в случае необходимости взять под защиту России наряду с Крымом и другие регионы Украины. Москва таким образом метит на дальнейший внутренний раскол Украины, - полагает Флюкигер. - Согласно опросу Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова, среди преимущественно русскоговорящего населения восточной и южной Украины раскол церквей поддерживает только каждый седьмой украинец. На это сможет полагаться Москва, если захочет и дальше дестабилизировать Украину. В 2014 году Кремль подобным образом раздул на Украине языковой вопрос, что привело в Донбассе к созданию двух пророссийских "народных республик".

"На Украине уже ходят слухи о том, как православные священники Московского патриархата с Донбасса уже несколько недель якобы подвергают своему влиянию православные монастыри в других регионах страны", - говорится в публикации.

Источник: Tagesspiegel


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