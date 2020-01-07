Новые загадки эффекта плацебо

"Эффект достигается даже тогда, когда пациент проинформирован об обмане: введение препарата без активно действующего вещества способно вызвать реальную физиологическую реакцию", - пишет журналистка Le Figaro Полин Лена.

"Плацебо, назначаемое без обмана пациента, может быть эффективным средством при синдроме раздраженного кишечника - такой вывод был сделан в исследовании, опубликованном профессором Тедом Капчуком из Медицинской школы Гарвардского университета в 2010 году в авторитетном журнале PloS One, и явил собой начало концептуальной революции. Что коренным образом изменило медицинскую практику. Да, продукт, лишенный активно действующей молекулы, может быть эффективным даже тогда, когда пациенты знают, что он собой представляет! Да, врачи могут предлагать плацебо, это этично, они не обманывают своих пациентов!", - говорится в статье.

"С тех пор исследования стали следовать одно за другим: боль, бессонница, мигрень, хроническая боль в пояснице, приливы, аллергический ринит, усталость, связанная с раком, депрессия, беспокойство, а также болезнь Паркинсона и аутоиммунные заболевания - становится ясно, что симптомы этих болезней ослабевают, а качество жизни и состояние пациентов улучшаются за счет использования "открытого плацебо" (то есть, когда пациента не заставляют поверить в то, что ему дают настоящий активный препарат). Конечно, это не означает, что препараты плацебо - это панацея: они действуют только на определенные симптомы, обеспечивают комфорт, но не лечат такие болезни, как инфекции, рак или болезнь Альцгеймера. Все же несомненно то, что они дают ощутимый эффект", - указывает журналистка.

"Выражение "эффект плацебо" происходит от латинского слова placebo, буквально означающего "я буду угоден", официально оно вошло в медицинскую науку в конце XVIII века", - говорится в публикации.

"(...) Разумеется, эффект плацебо основан на психических механизмах, но не только. "Он связан с каждым конкретным пациентом, в соответствии с предоставленной ему информацией, а также в связи с его генетическим полем", - подчеркивает профессор Анна Эрон, преподаватель-исследователь факультета здравоохранения и физиологии Университета Париж Декарт. И действительно, ученые могут измерить эффект плацебо: так, непосредственно затронутыми оказываются некоторые нейротрансмиттеры, вызывая, например, выброс эндорфинов, противовоспалительных молекул или гормонов. Этим объясняется то, почему некоторые патологии реагируют на плацебо лучше, чем другие, а также почему некоторые пациенты более чувствительны к ним. В 2012 году американские исследователи идентифицировали кодирующий ген для фермента, модулирующего нейротрансмиттер CОMT, уровень экспрессии которого частично предсказывает реакцию на плацебо", - поясняет автор статьи.

"Иногда его называют "контекстным эффектом", он фактически сопровождает любое лечение и составляет в среднем 30% его эффективности, - отмечает Лена.- Ложные хирургические вмешательства (с анестезией пациента, разрезом кожи и наложением швов, но без выполнения заявленного вмешательства) даже смогли дать столь же хорошие результаты, как и фактическое вмешательство: операция по поводу стабильной стенокардии, недержания, операция на колене, при апноэ во сне, при болезни Паркинсона..."

"Тед Капчук, который первоначально был иглотерапевтом, сумел продемонстрировать, что иглоукалывание не более эффективно, чем плацебо: не отрицая иногда удовлетворительные результаты, было бы более этичным объяснять, что они не связаны с определенным влиянием на соответствующие органы. Также было бы полезно проинформировать пациентов об обычных движущих силах непризнанных практик: они претендуют на эффект при патологии с нечеткими симптомами, улучшение которых трудно измерить и которые имеют благоприятное естественное течение. Однако пациент приходит на консультацию в тот момент, когда он чувствует себя наиболее плохо и способен заметить только такое улучшение, которое могло бы произойти в любом случае. Серьезный практикующий врач в серьезных случаях всегда предложит обратиться к услугам официальной медицины", - отмечает издание.

"Поэтому по-прежнему остается важным всегда начинать с медицинского диагноза, чтобы не опоздать с доступом к более эффективному лечению, нежели плацебо, - говорится в статье. - "Речь идет не о замене лекарств, доказавших свою эффективность, а о добавлении препаратов плацебо для улучшения их действия без побочных эффектов или о предложении их в том случае, когда лечение недоступно, с тем, чтобы оказать специальную помощь тому или иному пациенту", - говорит профессор Жан-Франсуа Бергман, преподаватель терапии в университете Париж Дидро.

"(...) Нельзя допускать, чтобы этот новый подход еще больше поощрял шарлатанов и недобросовестных медиков, требующих использования эффекта плацебо для всех без разбора", - подчеркивает профессор Фабрицио Бенедетти, исследователь из Туринского университета. Врачи должны иметь возможность продолжать назначать только те виды лечения, для которых была предложена наиболее тщательная оценка: речь идет о полной прозрачности использования плацебо в сочетании с обучением врачей и пациентов, что улучшит доверие пациентов и эффективность доказательной медицины. Поэтому этичное использование препаратов плацебо при полном знании фактов должно основываться на надежных научных данных, способных идентифицировать все патологии и тот тип пациентов, которые могут извлечь из них пользу", - резюмирует Полин Лена.