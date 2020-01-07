Международная экономика: "Три войны 2020 года"

"Дестабилизирующими факторами мировой экономики в этом году являются горячая война на Ближнем Востоке, холодная война между Китаем и США, битва против изменения климата, а также их взаимодействие", - считает экономический обозреватель Le Monde Филипп Эсканд.

"(...) Первой и самой неотложной проблемой является горячая война. Дональд Трамп принял решение убить одного из главных лидеров режима Тегерана 2 января, тем самым он сознательно взял на себя риск реального вооруженного конфликта. Баланс сил не способствует боевым действиям, однако у Ирана есть средства, чтобы посеять хаос в регионе Персидского залива, являющегося центром нефтяного мира. На передовой оказываются монархии Саудовской Аравии, Эмиратов или Катара, где размещены американские базы. Цены на нефть проявляют умеренную реакцию, однако серьезный конфликт может коренным образом изменить ситуацию", - отмечает автор статьи.

"Тем более что Иран является не единственным дестабилизирующим фактором. Отныне Турция вступает во внутренний конфликт в Ливии. Здесь опять причиной османской активности оказывается стоящая на переднем плане нефть", - комментирует журналист.

"(...) В качестве второго зла выступает очередная война, только холодная. Ее также объявил американский президент, обеспокоенный усилением мощи Китая и его разрушительным влиянием на промышленность Соединенных Штатов. В ответ на это Срединная империя запустила масштабный процесс национализации своей промышленности, особенно в сфере высоких технологий. В течение двух лет компьютеры, интегральные схемы и программное обеспечение китайских административных учреждений станут локальными", - указывает Эсканд.

"После 30 лет глобализации, которая вывела Китай из нищеты, теперь он считает себя достаточно сильным, чтобы обойтись без западных технологий. "Железный занавес" опускается над международными торговыми отношениями. С 2017 года товарооборот между двумя странами упал на 9%, а прямые инвестиции - на 60%", - пишет Le Monde.

"(...) Третья угроза связана с междоусобицей, то есть возникает ситуация, когда человек угрожает сам себе. Пожары, опустошающие Австралию, являются напоминанием о том, как умеет мстить природа. Изменения климата и связанная с ними цепь циклонов, пожаров и наводнений должны подтолкнуть людей к совместной борьбе против глобального потепления. Однако все это, наоборот, их разделяет. В разгар такого глобального беспорядка Европа, являющаяся ведущим мировым экспортером, голосом своей Комиссии делает безумную ставку на то, чтобы предотвратить эти три угрозы. С тем, чтобы трансформировать экологические ограничения в рычаг экономического развития и показать пример остальному миру, готовому впасть в отрицание и изоляцию. Остается лишь пожелать ей успеха", - резюмирует обозреватель.