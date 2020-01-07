Разрыв с Западом

"Угроза Дональда Трампа уничтожить культурные объекты Ирана - это цивилизационный разрыв. Если Трамп реализует ее, он окажется на одной ступени с "Талибаном". Европа останется на Западе в одиночестве", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Убийство иранского генерала Касема Сулеймани войдет в историю Запада как переломный момент не только потому, что военная эскалация на Ближнем Востоке теперь стала практически неизбежной. Целенаправленное убийство, которое Вашингтон не согласовал со своими союзниками в Европе, потенциально может еще больше расколоть ставшее и без того хрупким трансатлантическое партнерство и западный альянс. Многое говорит в пользу того, что этот конфликт коренным образом изменит отношение Европы к США", - считает журналистка Кристиане Хоффманн.

"Германия и Европа пока не нашли для себя роли в иранско-американском конфликте. Это и не легко. С одной стороны находится Иран и его руководство, которое может дестабилизировать регион через своих союзников. (...) С другой - США, расторгнувшие ядерное соглашение против воли европейских союзников и тем самым инициировавшие эскалацию. Они проигнорировали интересы Европы", - подчеркивает автор статьи.

"Судя по угрозам последних двух дней, американский президент Дональд Трамп собирается попрощаться с западным сообществом, основанным на сходных ценностях. Он открыто поставил под вопрос основополагающие принципы Запада. Своей угрозой уничтожить культурные объекты Ирана он поставил под сомнение признание Америкой Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, которая более ста лет регулирует цивилизационные принципы ведения войны. Если он реализует свою угрозу, это будет цивилизационным разрывом, актом варварства, напоминающим об уничтожении "Талибаном" афганских статуй в долине Бамиан".

"Европа должна более явно дистанцироваться от Америки, которая так очевидно выступает против западных принципов", - считает Хоффманн.

"Заявление, которое канцлер Ангела Меркель опубликовала в воскресенье совместно с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Борисом Джонсоном, было адресовано прежде всего Ирану. (...) Действия США в нем даже не упомянуты. Так Европа подрывает свою репутацию".

"Чрезмерная осторожность европейцев не усмирит Трампа, - указывает издание. - Наоборот, растет опасность того, что США почувствуют воодушевление к дальнейшей эскалации. Тогда европейским союзникам в скором времени придется принимать неприятные решения: что, если американцы захотят объявить ответный удар Ирана случаем для коллективной самообороны НАТО?".

"Европейцы должны ясно дать понять, что их не втянуть в конфликт Америки с Ираном. Для НАТО это может стать испытанием на прочность. Не исключено, что не Россия, а Иран доведет трансатлантический альянс до предела его возможностей", - заключает Der Spiegel.