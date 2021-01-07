Американское преступление

"Подобные государственному перевороту сцены штурма Капитолия в Вашингтоне - это логичный финал эры Трампа. Зачинщиками стали республиканцы - и в первую очередь их уходящий президент", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Не знающая границ толпа в мраморных залах Капитолия. Размахивание огнестрельным оружием в оккупированном зале заседаний. Забаррикадировавшиеся сенаторы и депутаты, сидящие в защитных масках под столами. Кадры из Вашингтона шокируют. Но они не удивляют, - отмечает журналист Марк Питцке. - Попытка переворота, устроенная проигравшими на выборах, - это кажущийся абсурдным, но ужасающий финал лихорадочного бреда, зловещим режиссером которого был Дональд Трамп, самопровозглашенный президент "закона и порядка", которому содействовали заметно радикализованная Республиканская партия и ультраправые пропагандистские СМИ".

"События такого рода известны из других стран. Из "государств-банкротов" и репрессивных режимов. Но не из США, страны, превозносящей себя как колыбель и защитницу западной демократии", - указывает издание.

"Трамп и его прислужники подстрекали, объединяли и использовали в своих целях правую, белую, мужскую ярость, которая давно кипит в Америке. Трамп, как и любой псевдодиктатор, любит власть и преклонение. Республиканцы любят большие деньги и судей правых взглядов. Их СМИ, от Fox News до OAN, любят рейтинги. Вместе они стали подстрекателями мародерствующей своры в среду", - говорится в статье.

"Четыре года назад многие говорили наивно: Ничего страшного! Трамп поумерит свой пыл, корсет американской демократии лишит его воздуха, мы останемся сильными. Должность формирует президента, а не наоборот. (...) Но Трамп остался тем, кем он был. Человек, который при любой возможности восхваляет свои "гены", любит "ужасных и жестких диктаторов", у которого, по словам его бывшей жены Иваны, лежала на прикроватной тумбочке книга "Моя борьба", всегда делал лишь то, чем восхищался у других".

"Пожизненный президент, - говорил Трамп о Си Цзиньпине. - Может быть, мы когда-нибудь это попробуем".

"Но для этого ему нужны пешие войска, которые будут воевать в этой борьбе за него. С 2016 года он оберегал и заботился о них, окружал лестью и мотивировал лживыми посланиями. Он вдохновлял неонацистов Шарлотсвилла. Раззадоривал вооруженных отрицателей коронавируса. Он кричал ультраправым Proud Boys: "Отступите и ждите".

"Они слышали лишь вторую часть предложения: будьте наготове. На это рассчитывал и Трамп. Их час настал в среду, (...) в день "мятежа", как без обиняков сказал Джо Байден".

"Где была федеральная полиция? Где была Национальная гвардия? - задается вопросами Der Spiegel. - Совсем иначе все выглядело летом, когда солдаты жестко противодействовали протестующим движения Black Lives Matter перед Белым домом, освобождая Лафайет-сквер с помощью дымовых шашек и слезоточивого газа лишь для того, чтобы Трамп мог позировать перед фотографами с Библией на фоне церкви".

"Демонстранты Black Lives Matter никогда не смогли бы так близко подойти к Капитолию. Их арестовали бы и избили. (...) Когда летом 2018 года десятки женщин протестовали в Конгрессе, устроив мирные сидячие забастовки против назначения судьей Верховного суда Бретта Кавано, они сразу же оказались в наручниках".

"Но сейчас, в эту историческую среду, этот день позора для демократии США, главный белый мужчина страны часами, бездействуя, наблюдал за реальными последствиями своего реалити-шоу. А затем опубликовал в Twitter два малодушных призыва ("Никакого насилия!") и видео из Розового сада. И даже в нем он повторил свою большую ложь: "У нас были выборы, которые у нас украли".

"А вскоре он и вовсе одобрил мятеж: "Вот вещи и события, которые происходят, когда священную убедительную победу на выборах так бесцеремонно и злобно отбирают у великих патриотов, с которыми долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!". Twitter удалил комментарий как подстрекательство к насилию. Но на этом оно не закончилось", - заключает Der Spiegel.