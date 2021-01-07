Следующая остановка - равноправие

"До недавнего времени для российских женщин оставались запрещенными 456 профессий. Теперь этот список сократили до ста - и поездами в метро теперь могут управлять и женщины", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Теперь женщинам разрешено управлять грузовиками, тракторами и кораблями, ремонтировать автомобили и прыгать с парашютом. Однако женщин, работающих пожарными, авиамеханиками, водолазами и сварщиками, в России по-прежнему не будет. Также в будущем женщинам будет запрещено работать на определенных должностях у доменных печей, на угольных шахтах и в химической промышленности. Так как правительство считает, что эти профессии вредны для женщин - или, точнее говоря, для их способности иметь детей", - поясняет журналистка Зильке Бигалке.

"Список запрещенных профессий появился в 1970-х годах. Но сегодня, как и тогда, Кремль беспокоится о рождаемости, в последнее время численность российского населения сокращалась, - отмечает издание. - Президент Владимир Путин при любой возможности пропагандирует консервативную семейную жизнь, а недавно даже прописал ее защиту в Конституции. Главная задача женщины - воспитание детей, таково послание", - говорится в статье.

"Однако оставаться ради этого дома она не должна. Еще во времена СССР у советских женщин было больше задач, чем у женщин в западных странах. Советское государство поддерживало чувство равноправия, уже с 1917 года женщины имели право голосовать, а в 1963 году первой женщиной, полетевшей в космос, стала советская женщина-космонавт. Первая американка отправилась туда лишь 20 лет спустя", - отмечает издание.

"Советские женщины работали, потому что большинство семей просто не могло позволить себе жить иначе. Воспитание детей оставалось женской обязанностью, о детях женщины заботились дополнительно. Поэтому им была нужна работа, которую можно было бы совмещать с их ролью матери. Так возникло это, казалось бы, противоречивое сочетание дискриминации и эмансипации, а именно список запрещенных профессий".

В честь "маленькой революции" московское метро выпустило не только новые транспортные карты, но и кукол Barbie в синей форме и на высоких каблуках, пишет Süddeutsche Zeitung. "Куклы выпущены в малом количестве, всего сто экземпляров. "Ты можешь быть, кем захочешь", - написано на упаковке Barbie-машинистки. Но не женщиной-пожарным. Не водолазом и не сварщиком...".