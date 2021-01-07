Больше дураков, но и больше гениев

"Особенно неприятными эгоистами с несколько большей долей вероятности чаще являются мужчины. Однако то же самое касается и очень самоотверженных людей. Почему мужчины отличаются друг от друга сильнее, чем женщины?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Недавно ученые из команды Кристиана Тони из Лозаннского университета опубликовали в научном журнале Psychological Science исследование, подтверждающее описанный феномен. Метаанализ многочисленных отдельных исследований, в которых приняли участие более 22 тыс. испытуемых, показал, что в области кооперативного поведения мужчины чаще, чем женщины, занимают крайние позиции - то есть являются выраженными эгоистами или же выраженными альтруистами".

"Многообразие черт более выражено среди мужчин, чем среди женщин, то есть они сильнее отличаются друг от друга. Этот феномен, вызывающий отчасти противоречивые споры, известен как "гипотеза большей изменчивости мужского пола" и был впервые сформулирован Чарльзом Дарвином в XIX веке. Основоположник теории эволюции некогда наблюдал, что в животном мире особями с наиболее заметными внешними признаками, которые к тому же особенно разнообразны в сравнении с сородичами того же пола, являются самцы".

"С тех пор ученые зафиксировали феномен особой мужской вариабельности во многих различных областях. (...) Например, исследователи из команды Энн-Катрин Лере из Университета Осло писали в 2009 году в научном журнале Developmental Psychobiology, что вес новорожденных мальчиков различается больше, чем вес девочек. Также и рост, результаты по некоторым спортивным дисциплинам или даже различные показатели крови, например, холестерин, варьируются среди мужчин в большем диапазоне, чему у женщин. В других исследованиях говорится, что этот феномен характерен и для таких качеств, как математические или языковые способности, пространственное мышление, физическая агрессивность и интеллект. Другими словами, среди мужчин можно найти больше дураков, но одновременно и больше гениев, чем среди женщин", - говорится в статье.

"Так как особая мужская вариабельность наблюдается уже при рождении, вероятно, исключены объяснения, базирующиеся на социальном контексте", - приводят доводы ученые из команды Тони".

"По мнению ученых, большей вариабельностью во внешних, когнитивных или психологических качествах обладает пол, подверженный большей внутриполовой конкуренции и одновременно особенно критически рассматриваемый другим полом с точки зрения его ценности в качестве партнера. "И в большинстве видов это мужской пол", - говорят ученые из команды Тони, так как самцы вкладывают меньше ресурсов в заботу о потомстве и с меньшими усилиями могут его зачать".

"Поэтому можно с осторожностью подытожить, что мужчины сильнее отличаются друг от друга, потому что таким образом обеспечивается особое разнообразие в человеческом генофонде", - пишет Süddeutsche Zeitung.