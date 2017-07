7 июля 2017 г. Адам Шифф | The Daily Beast Шифф: Путин стремится уничтожить демократию. Трамп должен помешать этому, если для него "Америка прежде всего" "Что бы ни говорил Трамп во время предвыборной кампании, очевидно, он впервые встретится с российским президентом Владимиром Путиным в эту пятницу, на саммите "большой двадцатки" в Германии", - отмечает в опубликованной 6 июля статье в The Daily Beast Адам Шифф (демократ, Калифорния), член Постоянного особого комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке. "Если Трамп не сможет дать отпор Путину и жестко поставить вопрос о российском вмешательстве в наши выборы, Кремль придет к выводу, что американский президент слишком слаб, чтобы противостоять ему вообще. Поэтому его сегодняшнее заявление - что никто на самом деле не знает, кто стоит за взломом американских компьютеров и вбросом в прессу электронных писем Хиллари Клинтон, - более чем обескураживает. Где уж тут "Америка прежде всего": если он продолжит держаться за свои личные выдумки, он поставит российские интересы выше всех остальных", - критикует автор. Конгрессмен полагает, что Трамп также должен обсудить с Путиным продолжающуюся дестабилизацию Украины Россией и помощь, оказываемую Москвой Башару Асаду, и ясно заявить, что США не будут закрывать глаза на возможную поддержку Россией "Талибана"* и увеличение объемов ее торговли с Северной Кореей. "Однако мало свидетельств того, что Трамп планирует воспротивиться Путину хотя бы по некоторым из этих серьезных вопросов. Вместо этого он может довольствоваться чуть большим, чем обмен любезностями и его обычные заявления о великолепной встрече", - говорится в статье. "Это было бы исторической ошибкой с многолетними вредными последствиями для нашей внешней политики, - считает Шифф. - Ведь то, что на уме у русских, выходит далеко за пределы вмешательства в одни выборы или восстановления господства России в регионах, которые она считает сферой своего влияния. У них на уме бросить серьезный вызов основанному на правилах международному порядку, являющемуся неизмеримым преимуществом для свободолюбивых людей по всему миру". Шифф утверждает, что было бы серьезной ошибкой считать единственной и даже главной причиной российского вмешательства в американские выборы желание Кремля навредить Клинтон или помочь Трампу. "Превыше всего Путин ставил желание свергнуть американскую демократию, как и другие демократии по всему миру, на которые он нападает. Мы сражаемся в новой битве идей, которая идет не между коммунизмом и капитализмом, а между авторитаризмом и демократией и представительским правительством. Америка не должна уклоняться от необходимой роли защитницы демократии", - говорится в статье. "Администрация Трампа решила, что демократия и защита прав человека больше не будут нашим главным приоритетом и вместо этого для нас "Америка прежде всего". Это означает глубокое непонимание того, насколько Америка заинтересована в успехе демократии по всему миру", - убежден конгрессмен. - "Америка не жертва, которой ее так часто изображает президент, а самая могущественная страна на земле и главный приобретатель благ, которые дает либеральный мировой порядок, установленный ценой огромных затрат американской крови и американских богатств. Это наследие нужно лелеять и защищать", - говорится в статье. *"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast