7 июля 2017 г. Спенсер Экерман | The Daily Beast Трамп планирует сотрудничать с Путиным в Сирии - и оставить Асада у власти "В кои-то веки Рекс Тиллерсон не будет руководить процессом издалека", - пишет корреспондент The Daily Beast Спенсер Экерман. В среду вечером, накануне первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, госсекретарь заявил, что США готовы испытать "совместные механизмы" с Россией, чтобы положить конец ожесточенной гражданской войне в Сирии. "После головокружительной череды изменений в сирийской политике источники из администрации и Конгресса сообщили The Daily Beast, что команда Трампа вводит в действие начальные этапы новой сирийской стратегии, которая - по крайней мере, в краткосрочном периоде - оставляет диктатора Башара Асада у власти; нехотя, но соглашается на идею "безопасных зон", предложенную Россией и ее союзниками; опирается на сотрудничество с Москвой, в том числе на использование российских войск для патрулирования некоторых областей страны", - говорится в статье. Цель складывающейся стратегии состоит в том, чтобы нанести так называемому "Исламскому государству"* решительное поражение. США получили горький урок в Ираке: в отсутствие реальных сил, защищающих территорию от боевиков, они вернутся туда, отмечает Экерман. Ситуацию осложняет сближение поддерживаемых США и Россией группировок на территории, занятой многочисленными соединениями, говорится в статье. По словам одного высокопоставленного чиновника, координация действий с русскими с целью гарантировать, что столкновения не произойдут или, по крайней мере, не перерастут в конфликт между великими державами, является исключительно признанием реальности. США не рассматривают вариант передачи территории, отбитой у ИГИЛ*, Асаду, по данным чиновника. Американские силы также не будут поддерживать порядок или условия перемирия в этих областях. Это будет задачей американских союзников, таких как "Демократические силы Сирии". Но в подконтрольных Асаду регионах эта работа по патрулированию отойдет к российской военной полиции, как это произошло в Алеппо, сообщает автор. Структурные элементы этого плана были заложены в последние месяцы, когда американские и российские военные стали использовать так называемый канал "урегулирования конфликта", чтобы избежать конфронтации или обострения ситуации. В общем, появился эффективный военный метод, при котором проамериканские и российско-сирийско-иранские группировки могли бы находиться рядом друг с другом, но не сталкивались, говорится в статье. План госсекретаря включает в себя "установление совместных с Россией механизмов гарантии стабильности, в том числе бесполетных зон, размещение на местах наблюдателей за соблюдением перемирия и скоординированные поставки гуманитарной помощи". По словам высокопоставленного чиновника, предложенный Тиллерсоном план просто основывается на уже установленных американо-российских механизмах избегания конфликта. Можно ожидать, что план Тиллерсона будет обсуждаться на встрече Трампа с Путиным в пятницу, пишет журналист. То, что описывает Тиллерсон, по словам высокопоставленного чиновника, является предварительным шагом - мерой укрепления доверия с целью выяснить, могут ли два давних противника сотрудничать, чтобы положить конец конфликту. По словам этого источника, администрация, по существу, откладывает в сторону решение, что делать с Асадом, что, по ее словам, является еще одной уступкой неприятной реальности на местах. Заявляет ли администрация Трампа об этом во всеуслышание или нет, на данный момент она готова согласиться на то, что Асад останется у власти постольку, поскольку он воюет с ИГИЛ*, пишет издание. "Существует еще один аспект развивающейся сирийской стратегии, который представляет собой крупную долгосрочную авантюру: внести раскол между Россией и Ираном", - полагает Экерман. "Никто в администрации не считает, что США смогут разделить двух крупных сторонников Асада в краткосрочной перспективе. Но высокопоставленный чиновник отмечает, что позиция США, в соответствии с которой их союзники не возвращают территорию, подконтрольную ИГИЛ*, Асаду, ближе к позиции России, чем Ирана. Иран требует, чтобы Асад правил всей Сирией, в то время как Кремль считает это нереалистичным", - говорится в стате. Сотрудничество с Россией в Сирии - это предложение, имеющее давнее хождение в Белом доме при Трампе. Пентагон не решился на это - не в последнюю очередь из-за установленного Конгрессом запрета на любые подобные совместные действия. И источники в Конгрессе считают, что это, скорее всего, станет проблемой для новейшей стратегии по Сирии, передает автор статьи. Помимо оппозиции в Конгрессе, взгляд на такой подход к Сирии позволяет увидеть молчаливое признание США российско-иранско-турецкого мирного процесса, начало которому положил саммит в Астане. "Высокопоставленный чиновник администрации признает, что у стратегии есть свои риски. Предотвращение конфликта было титаническим усилием и, вероятно, таким и останется. Хотя чиновник объяснил спад насилия в последнее время астанинским мирным процессом, он не был готов назвать его успешным", - заключает Экерман. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast