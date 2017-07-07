Принцип отношений с Кремлем: "Не навреди"

"Представьте себе следующее: у нового президента США, не имеющего опыта в сфере внешней политики, появилась смелая идея - он добудет нового друга для Америки. И не просто нового друга, но наделенного природными ресурсами мирового значения, постоянным членством в Совбезе ООН и территорией, охватывающей 11 временных зон", - пишут бывший советник госсекретаря Джона Керри и один из разработчиков санкций ЕС и США против России Эдвард Фишман и бывший советник министра обороны Роберта Гейтса во время российско-грузинской войны 2008 года Марк Симаковский в статье для Foreign Policy .

"Россию, предполагает он, давно неправильно понимали и игнорировали; она стала жертвой устаревшего мышления времен холодной войны, пострадавшей стороной, понесшей ущерб от политики последнего президента. Он готов поспорить, что, оказывая больше внимания Москве и задабривая ее лидера, он далеко продвинется в налаживании отношений и обеспечении защиты интересов Америки во всем мире. Это может даже помочь ему заручиться сотрудничеством Кремля - если не его дружбой - по вопросам борьбы с терроризмом, нераспространения ядерного оружия и даже политики в отношении Китая", - говорится в статье.

"Этот президент, безусловно, не вымышленное лицо. И это не один человек, а четыре: каждый президент от Билла Клинтона до Дональда Трампа", - пишут авторы статьи.

"И это потому, что, несмотря на все логические причины, по которым США и Россия должны поладить, Москва и Вашингтон не могут поладить в данный момент. Москва считает соперничество с Вашингтоном обязательным условием для эффективной внешней политики - лучшим и, пожалуй, единственным перспективным средством улучшить статус России как великой державы и сохранить режим Владимира Путина", - полагают они.

Интересы России, как их понимают Путин и его соратники, в основе своей сталкиваются с интересами Америки. Поборов хаос 1990-х годов, Путин стремился обратить вспять "геополитическую катастрофу", которая случилась с Советским Союзом, говорится в статье.

И, как считает Путин, основы величия России - это несокрушимая автократия внутри страны, сильная армия, способная покарать соседей, бросающих вызов Кремлю, и мощный аппарат национальной безопасности, который может подорвать интересы США во всем мире, говорится в статье.

Несмотря на слова Путина - он часто заявлял, что он хочет хороших отношений с Америкой, - он установил параметры взаимоотношений путем целого ряда шагов, в том числе вопиющих военных вторжений в Грузию, на Украину и в Сирию, и согласованной кампании по подрыву западной демократии, рассуждают авторы.

Если склонность Трампа к показухе хоть о чем-нибудь свидетельствует, у него возникнет соблазн показать себя одним смелым росчерком пера, например, заключив сделку, позволяющую отменить санкции в обмен на громкое, бессмысленное заявление о новом американо-российском партнерстве в борьбе с "Исламским государством"*, полагают Фишман и Симаковский.

Если снятие санкций - это слишком много, Трамп вполне может заключить сделку, предложив публично поддержать ведущую роль России в Сирии. Другие возможные уступки - это возвращение двух российских дипломатических комплексов, закрытых Обамой после вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

"Вместо того чтобы стремится попасть в заголовки, Трампу следует прийти на встречу с простой мантрой: не навреди", - говорится в статье.

"Реакции Обамы на агрессию России на Украине и вмешательство в выборы в США в 2016 году должны были быть сильнее, но к концу второго президентского срока Обамы США наконец привели в действие ряд мер по сдерживанию, заверению союзников и готовности к противодействию, чтобы бороться со все более опасной Россией и сдерживать ее. Администрации Трампа следует не отменять эти меры, а удвоить усилия по защите Америки и ее союзников от российского реваншизма", - советуют авторы.

Для начала администрация Трампа должна взять пример с Кремля и начать с реальной ситуации, пишут Фишман и Симаковский.

Белый дом должен согласиться с тем, что отношения США и России, скорее всего, будут оставаться враждебными до тех пор, пока Путин будет у власти, и, возможно, еще несколько десятилетий.

Администрация Трампа также должна последовать примеру Сената США и укрепить санкции против России. "Кроме того, Трамп должен четко заявить, что США не откажутся от поддержки права Украины определять собственное политическое будущее, и это не зависит от каких-либо пустых обещаний, которые Путин дает по борьбе с терроризмом или по Северной Корее (вопрос, на который Москва практически не имеет значительного влияния)", - говорится в статье.

В ходе встречи с Путиным Трамп должен четко заявить, что США не потерпят никаких дальнейших вмешательств в свой демократический процесс. Авторы также предлагают начать разработку методов борьбы с вмешательством, в том числе, санкции, которые могут быть наложены быстро, если Россия снова вмешается в выборы по одну или другую стороны Атлантики.

"По Сирии администрация Трампа должна взаимодействовать с Москвой с целью положить конец конфликту (или хотя бы уменьшить его), но она не должна жертвовать интересами США в тщетной надежде, что Кремль действительно возьмется за борьбу с "Исламским государством"* и, тем более, поддержит свержение Асада", - говорится в статье.

Америке нужен трезвый подход к России. "Согласившись на встречу без какой-либо конкретной повестки дня и не изложив каких-либо последовательных требований или шагов, которые предпримут США, если Россия не сможет их удовлетворить, Трамп придет на первую встречу с Путиным с глазу на глаз, имея слабую позицию. Но, если он останется верным своему требованию поставить "Америку превыше всего" (и предпочтет ясные интересы США неопределенным российским обещаниям или бредовым заголовкам), Трамп сможет предотвратить катастрофу и претендовать на скромный успех. В конце концов, планка у него низкая: все, что он должен сделать, - это избежать сделки, которая задержит подготовку Америки к следующей атаке России", - заключают авторы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.