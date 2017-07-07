При Трампе американо-российские отношения достигли низшей точки

Президент Дональд Трамп пришел к власти с надеждами сформировать "фантастические отношения" с Россией, пишет Foreign Policy. "Вместо этого, после почти полугода президентства Трампа его администрация погрязла в нагнетаемом расследовании ее возможного сговора с Кремлем во время президентской кампании 2016 года, и, по иронии судьбы, американо-российские отношения оказались сейчас в низшей точке", - отмечают авторы статьи Дженна Маклафлин и Эмили Тэмкин.

Теперь, перед первой личной встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Германии, американские представители соблюдают дистанцию. "Есть люди, охваченные страхом быть запятнанными "красной угрозой", - сказал Рольф Моватт-Ларссен, бывший руководитель Министерства энергетики США по вопросам разведки и контрразведки.

Моватт-Ларссен, который ныне является директором проекта по разведке и обороне в Центре Белфера Гарвардской школы Кеннеди, более двух десятилетий работал на ЦРУ, в том числе в Советском Союзе в годы холодной войны. Он утверждает, что журналисты, законодатели, военные и разведчики боятся случайно показаться слишком "пророссийски" настроенными, просто упомянув о небольших сферах возможного сотрудничества. "Мы ищем для себя оправдания", - сказал он в телефонном интервью.

Расследование связей команды Трампа с Москвой затмило собой другие политические вопросы, поставив под подозрение любую новую стратегию, даже обычный контакт с представителями российского правительства, говорится в статье.

"Есть вещи, которые входят в сферу наших общих интересов", - сказал Моватт-Ларссен в интервью FP. По его взгляд, возможности для сотрудничества существуют по таким проблемам, как "ядерный терроризм, терроризм в целом, международные неурядицы, вызванные изменением климата, региональные конфликты, возникающие из-за нехватки воды, инфекционные заболевания".

Но сотрудничество в этих важных сферах отсутствует, и Уильям Перри, бывший министр обороны, предупредил, что Соединенные Штаты скатываются к ситуации "худшей, чем холодная война", передают журналисты.

"Еще несколько месяцев назад я думал, что есть светлое пятно в темном облаке президентства Трампа: что у нас может появиться возможность снова начать конструктивный диалог с Россией, - сказал он. - Но она упущена. Не знаю насколько, но я думаю, надолго".