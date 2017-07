7 июля 2017 г. Редакция | The Guardian Взгляд The Guardian на Трампа и Путина: игры разума и опасность оступиться Президенты США и России, как ожидается, в пятницу проведут свою первую встречу в качестве лидеров государств, пишет The Guardian в редакционной статье. "Во время визита в Польшу в четверг Трамп выразил поддержку коллективным гарантиям безопасности НАТО и призвал Россию "прекратить дестабилизирующие действия на Украине и где бы то ни было". В прошлом месяце он расширил американские санкции против российских компаний и частных лиц. Это в некоторой степени воодушевило союзников. Но этот посыл пришел слишком поздно, и он не развеет надежд Путина извлечь выгоду из растущей пропасти между Трампом и европейцами", - утверждает издание. Российский президент - мастер игр разума. Он научился этому, будучи офицером контрразведки КГБ. "Либеральный миропорядок пошатнулся из-за прихода Трампа, и никогда еще в постсоветскую эпоху над американо-российской встречей на высшем уровне не нависала такая неопределенность. Речь идет как о непредсказуемости Трампа, так и о тактике Путина: в преддверии встречи даже помощники Трампа остаются в неведении о том, что он скажет или сделает", - продолжает издание. Разумеется, Трамп потребует "огромного успеха" встречи. Но, скорее всего, для Путина она пройдет гораздо проще. Америка несопоставимо богаче и сильнее России, но Трамп идет на эту встречу ни с чем. Ядовитый фон создают расследования вмешательства Москвы в американские выборы и связей команды Трампа с кремлевскими сетями. Любая уступка, на которую он пойдет, вызовет подозрения, и любое давление, которое он может оказать, будет выглядеть как позерство, считает газета. Способности Трампа "управляться с комплексными международными вопросами, мягко говоря, ограничены, в то время как Путину свойственно мастерское владение деталью. Трамп полагается на свою интуицию. Путин, который внимательно читает доклады разведки, обладает особым талантом перехитрить и обскакать собеседника", - говорится в статье. "Белый дом располагает подробным аналитическим материалом о Путине и России: Фиона Хилл, которая занимается вопросами России в Совете национальной безопасности США, написала книгу, в которой говорится все, что нужно знать Трампу. Но он, конечно, не удосужился ее прочесть, да и к устным советам не склонен прислушиваться, - считает The Guardian. - Вероятность неправильного шага очень высока: он может вдруг "продать" Украину или ослабить санкции, не выдвигая никаких условий". Европейцам остается только надеяться, что Трамп будет придерживаться своих набросков, заготовленных перед встречей. Путин же делает ставку на противоположное, заключает издание. Источник: The Guardian