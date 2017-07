7 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп и Путин: не только "состязание в мужественности" Станет ли поворотной личная встреча глав США и России? История показывает, что мир был стабильнее, когда лидеры из Москвы и Вашингтона встречались на равных, пишут СМИ. У россиян большие ожидания по сирийскому досье - но не по украинскому. Прямо накануне встречи команда Трампа вводит в действие "головокружительные" изменения сирийской стратегии. На пути к Белому дому Дональда Трампа переполняло восхищение российским президентом, которого он называл "сильным лидером". Трамп обещал "наладить великолепные отношения с Путиным и Россией". "И хотя все это было не так давно, теперь до этого очень далеко", - констатирует обозреватель журнала Der Spiegel Дитмар Пипер. Всего за день до долгожданной встречи двух президентов Трамп, находясь с визитом в Польше, обвинил Россию в "дестабилизирующем поведении". "Если президент США сумеет немного польстить российскому самодержцу, это было бы актом мудрой дипломатии, - полагает Пипер. - В Москве еще помнят о том, что предшественник Трампа Барак Обама презрительно называл Россию "региональной державой", и испытывают большое желание получить международное признание". Между тем краткий исторический экскурс показывает, что "политическая ситуация в мире была в целом стабильна тогда, когда лидеры из Москвы и Вашингтона встречались на равных", говорится далее. Не исключено, что Джону Кеннеди и Никите Хрущеву удалось предотвратить ядерную войну отчасти благодаря тому, что до этого они лично встречались в Вене, пишет автор. Первые договоры о разоружении в 1970-х были подписаны также после встреч Ричарда Никсона и Леонида Брежнева. Но еще лучше дела шли у Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. "По этой причине существуют разумные основания любезно вести себя с российским президентом, хотя это не означает, что Путину надо заглядывать в рот и игнорировать проблемы", - отмечает Пипер, приводя в пример Макрона, который "не только очаровал Путина, но и указал ему на ошибки России". Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им.Рузвельта при МГУ, в связи с началом саммита G20 в Германии предсказывает: "Если Трамп ничего на добьется от России, все будут насмехаться над его талантом переговорщика, которым он беспрестанно бравирует. А если, наоборот, будет найден компромисс, его станут упрекать, что он предал интересы США", - передает корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль. Российский президент, обладающий 17-летним опытом, прочно укоренившийся на вершине власти, против американца, новичка в дипломатии, непопулярного и критикуемого за высказанное им желание сблизиться с главой Кремля, - таков взгляд из Москвы на искаженную рекламой встречу Путина и Трампа, повествует автор. Российские аналитики предупреждают, что от этой встречи не стоит ожидать никакого ощутимого результата. Только сирийская тема - которую Москва предпочла бы свести к битве против терроризма - вызывает большие ожидания, в отличие от украинского и северокорейского досье. Что касается Украины, любая попытка компромисса со стороны Трампа, наносящая ущерб Киеву, вызовет особую критику в Сенате. По второму досье Вашингтон не склонен к диалогу с Пхеньяном, в отличие от Москвы, отмечает Авриль. "Гамбургский формат не позволяет обсудить все проблемы в деталях. Более того, команда Трампа не подготовила все необходимые досье для большого диалога", - сказал руководитель Центра глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии МИД РФ Владимир Орлов. В противоположность главе Белого дома, который считается импульсивным, Путин должен ощущать себя в "сильной" позиции, приумноженной, по мнению эксперта Юрия Рогулева, вновь обретенными Россией "экономическим ростом и военной мощью". "Этого человека отличает высокая методичность, он всегда тщательно готовится, изучает все досье, которые получает от своих спецслужб", - добавляет Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги. Он, однако, не прогнозирует никаких ощутимых подвижек в российско-американских отношениях в ближайшие два года. "В кои-то веки Рекс Тиллерсон не будет руководить процессом издалека", - пишет корреспондент The Daily Beast Спенсер Экерман. В среду вечером, накануне первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, госсекретарь заявил, что США готовы испытать "совместные механизмы" с Россией, чтобы положить конец войне в Сирии. После головокружительной череды изменений в сирийской политике источники из администрации и Конгресса сообщили The Daily Beast, что команда Трампа вводит в действие начальные этапы новой сирийской стратегии, которая - по крайней мере, в краткосрочном периоде - оставляет диктатора Башара Асада у власти; нехотя, но соглашается на идею "безопасных зон", предложенную Россией; опирается на сотрудничество с Москвой, в том числе на использование российских войск для патрулирования некоторых областей страны. Ситуацию осложняет сближение поддерживаемых США и Россией группировок на территории, занятой многочисленными соединениями, говорится в статье. США не рассматривают вариант передачи территории, отбитой у ИГИЛ*, Асаду, по данным высокопоставленного чиновника. Американские силы также не будут поддерживать порядок или условия перемирия в этих областях. Это будет задачей американских союзников, таких как "Демократические силы Сирии". Но в подконтрольных Асаду регионах эта работа по патрулированию отойдет к российской военной полиции, сообщает автор. План госсекретаря включает в себя "установление совместных с Россией механизмов гарантии стабильности, в том числе бесполетных зон, размещение на местах наблюдателей за соблюдением перемирия и скоординированные поставки гуманитарной помощи". По словам высокопоставленного чиновника, предложенный Тиллерсоном план просто основывается на уже установленных американо-российских механизмах избегания конфликта. Можно ожидать, что план Тиллерсона будет обсуждаться на встрече Трампа с Путиным в пятницу. Помимо оппозиции в Конгрессе, взгляд на такой подход к Сирии позволяет увидеть молчаливое признание США российско-иранско-турецкого мирного процесса, начало которому положил саммит в Астане, отмечает Экерман. Президенты США и России, как ожидается, в пятницу проведут свою первую встречу, пишет The Guardian в редакционной статье. Российский президент - мастер игр разума. Он научился этому, будучи офицером контрразведки КГБ. Либеральный миропорядок пошатнулся из-за прихода Трампа, и никогда еще в постсоветскую эпоху над американо-российской встречей на высшем уровне не нависала такая неопределенность. Речь идет как о непредсказуемости Трампа, так и о тактике Путина, пишет газета. Разумеется, Трамп потребует "огромного успеха" встречи. Но, скорее всего, для Путина она пройдет гораздо проще. Америка несопоставимо богаче и сильнее России, но Трамп идет на эту встречу ни с чем. Ядовитый фон создают расследования вмешательства Москвы в американские выборы и связей команды Трампа с кремлевскими сетями. Любая уступка, на которую он пойдет, вызовет подозрения, и любое давление, которое он может оказать, будет выглядеть как позерство, считает газета. Способности Трампа "управляться с комплексными международными вопросами, мягко говоря, ограничены, в то время как Путину свойственно мастерское владение деталью. Трамп полагается на свою интуицию. Путин, который внимательно читает доклады разведки, обладает особым талантом перехитрить и обскакать собеседника", - говорится в статье. "Белый дом располагает подробным аналитическим материалом о Путине и России: Фиона Хилл, которая занимается вопросами России в Совете национальной безопасности США, написала книгу, в которой говорится все, что нужно знать Трампу. Но он, конечно, не удосужился ее прочесть, - сетует The Guardian. - Вероятность неправильного шага очень высока: он может вдруг "продать" Украину или ослабить санкции, не выдвигая никаких условий". Европейцам остается только надеяться, что Трамп будет придерживаться своих набросков, заготовленных перед встречей. Путин же делает ставку на противоположное, заключает издание. "Состязание в мужественности на высшем уровне: Владимир В.Путин и Дональд Дж. Трамп, два лидера, построившие свою привлекательность на излучении маскулинности, встретятся в пятницу, и весь мир будет судить, кто одержал верх", - пишет в The New York Times Сьюзен Чира. "Каждый - почти карикатурная версия гипермаскулинности, - отмечает журналистка. - Путин фотографируется без рубашки на коне, на охоте на тигров или рядом с поверженными противниками по дзюдо. Президент Трамп старательно-сердито смотрит в камеру, хвастается размером своих рук (и не только рук), а недавно разместил в Twitter шуточное видео, в котором он дерется с CNN. Многозначительная ирония: есть опасения, что американский лидер, столько вложивший в доказательство того, что он настоящий мужчина, может оказаться недостаточно жестким". Трамп в четверг критиковал Путина в самых сильных на данный момент выражениях, хотя снова отказался сказать, что верит, что Россия единолично ответственна за вмешательство в выборы 2016 года в США, передает журналистка. "Любая замеченная слабость может дорого обойтись обоим единоборцам - и сказаться на их мачизме, которым они так дорожат", - резюмирует Чира. Нейролингвисты сравнили для журнала STAT многочисленные интервью Дональда Трампа за 30 лет и диагностировали существенную утрату речевых способностей, что может свидетельствовать о серьезной болезни, пишет Ян Фляйшхауэр в немецком Der Spiegel. "Если в 1990-е годы Трамп использовал довольно богатый вокабуляр и сложные конструкции, которые всегда приводили к какому-то выводу, а также редко терял нить разговора, то сейчас речь Трампа похожа на высказывания 10-летнего ребенка. Он постоянно повторяется, набор используемых слов заметно сократился, а синтаксис не следует четким правилам. Более того, Трамп часто перепрыгивает с одной мысли на другую, и нельзя понять, что он хочет донести", - говорится в статье. Изменения проявляются практически по всех выступлениях Трампа, в которых ему приходится говориться от себя. Кроме того, "каждый раз, когда он подходит к трибуне, он напоминает заводную куклу, а не человека, который мог в любой момент стать профессиональным игроком в гольф, как любит рассказывать Трамп". Фляйшхауэр приводит примеры "странного" поведения Трампа. Так, пару недель назад, во время пресс-конференции после встречи с президентом Румынии, Трампу пришлось отвечать на вопрос журналистки о визовых послаблениях для румын. Трамп ответил, что "они не говорили об этом", но затем гость поправил его, заметив, что об этом спрашивал. Также Трамп "постоянно пишет в Twitter бессмыслицы, которые не может объяснить даже его пресс-служба", говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.