"Исламское государство"* для Запада - кошмарная гидра

Сегодня Ближний Восток переживает ситуацию, напоминающую то, что происходило в Европе XVII века, когда религиозные распри между католиками и протестантами трансформировались в тотальную войну, пишет французский писатель и журналист, обозреватель газеты Le Temps Эрик Земмур.

Это начало конца. В Мосуле и Ракке защитники ИГИЛ* дрогнули под натиском нападающих. "Исламское государство"* обосновалось в этих двух городах, чтобы продемонстрировать, что оно игнорирует границу между Ираком и Сирией, установленную сто лет назад знаменитым соглашением Сайкса-Пико. Символический способ затмить франко-английскую колонизацию и ее претензии повсюду навязать европейскую форму национального государства, говорится в статье.

"Поражение ИГИЛ* в двух этих городах приговорит к смерти его политические амбиции, но отнюдь не положит конец ни его битве, ни кровавой неразберихе в регионе, - уверен автор. - Победителей слишком много. Западная коалиция и коалиция, сформированная Ираном и Россией, преследуют разные цели. Турция не может смириться с образованием независимого Курдистана вооруженным способом. Эрдоган готов к военному вмешательству в Сирии, чтобы остановить курдов. Что станут делать американцы, союзники этих двух смертельных врагов? Турция знает, что на нее косо смотрят ее партнеры по НАТО. Чтобы не открывать несколько фронтов одновременно, Эрдоган "поцеловал туфлю" Путина и отказался опрокидывать Асада. Но Саудовская Аравия не отказалась от ликвидации сирийского диктатора. Асад и его клан являются для нее символом несносного присутствия Ирана".

Ближний Восток сегодня живет в условиях, напоминающих те, что сложились в XVII веке в Европе, когда религиозные распри между католиками и протестантами переросли в тотальную войну, в которой в конечном счете приняли участие все державы, в том числе Франция Ришелье. Эта война продлилась 30 лет, опустошила Европу, а Германия потеряла в ней треть своего населения, отмечает журналист.

Ближний Восток переживает свою Тридцатилетнюю войну, пишет Земмур. Все наблюдают за всеми. Трамп поддерживает Саудовскую Аравию. Россия не теряет из виду Иран. Враги моих врагов становятся моими друзьями: Израиль, из страха перед Ираном и "Хизбаллой" на своих границах, становится лучшим союзником Саудовской Аравии. Тем хуже для палестинцев!

В этой большой игре участь ИГИЛ* становится анекдотической. Вне зависимости от структуры, основные принципы ислама остаются незыблемыми. Саудовская Аравия продолжит финансировать ваххабитские мечети во всем мире, и в наших пригородах распространится самый ригористский ислам. Халифат умер, да здравствует халифат! - подытоживает Земмур.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.