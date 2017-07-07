На саммите G20 Путин находится в сильной позиции по сравнению с Трампом

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им.Рузвельта при МГУ, в связи с началом саммита G20 в Германии предсказывает: "Если Трамп ничего на добьется от России, все будут насмехаться над его талантом переговорщика, которым он беспрестанно бравирует. А если, наоборот, будет найден компромисс, его станут упрекать, что он предал интересы США", - передает корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Российский президент, обладающий 17-летним опытом, прочно укоренившийся на вершине власти, против американца, новичка в дипломатии, непопулярного и критикуемого за высказанное им желание сблизиться с главой Кремля. Таков взгляд из Москвы на искаженную рекламой встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, повествует автор. Этой встрече уделено недостаточное внимание в российской столице, в отличие от обилия комментариев в Вашингтоне, где национальное телевидение интересуется прежде всего ожидаемыми столкновениями на саммите G20.

Российские аналитики предупреждают, что от этой встречи не стоит ожидать никакого ощутимого результата. Только сирийская тема - которую Москва предпочла бы свести к битве против терроризма - вызывает большие ожидания, в отличие от украинского и северокорейского досье. Что касается Украины, любая попытка компромисса со стороны Трампа, наносящая ущерб Киеву, вызовет особую критику в Сенате. По второму досье Вашингтон не склонен к диалогу с Пхеньяном, в отличие от Москвы, отмечает Авриль.

"Гамбургский формат не позволяет обсудить все проблемы в деталях. Более того, команда Трампа не подготовила все необходимые досье для большого диалога", - полагает руководитель Центра глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии МИД РФ Владимир Орлов. Внутриполитические трудности американского президента, находящего в осаде из-за расследований Сената и ФБР о российских связях, естественно, не ускользнули от проницательного ока Москвы, убежден автор статьи.

В противоположность главе Белого дома, который считается импульсивным, Путин должен ощущать себя в "сильной" позиции, приумноженной, по мнению эксперта Юрия Рогулева, вновь обретенными Россией "экономическим ростом и военной мощью". "Этого человека отличает высокая методичность, он всегда тщательно готовится, изучает все досье, которые получает от своих спецслужб", - добавляет Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги, который, однако, не прогнозирует никаких ощутимых подвижек в российско-американских отношениях в ближайшие два года.