7 июля 2017 г. Джошуа Яффа | The New Yorker Туманное освещение темы Путина и Трампа в американской прессе Что думают российские политические журналисты и репортеры-расследователи о том, как пресса США освещает вмешательство России в президентские выборы 2016 года и тему возможного сговора между фигурами, близкими к Трампу, и Кремлем? Журналист Джошуа Яффа сообщает в начале статьи, опубликованной в The New Yorker, что опросил "самых проницательных и опытных" - более полудюжины человек, и все они в чем-то озадачены, удручены или разочарованы. Так, журналист Михаил Зыгарь сказал, что в результате "Путин кажется намного умнее, чем он есть, словно он руководствуется каким-то масштабным планом". На деле, заявил Зыгарь, "никакого плана нет - это хаос". "В качестве примера Зыгарь описал то, что он считает полной катастрофой, характерной для военной кампании России в Сирии", - говорится в статье. "Ничто не просчитывалось, - сказал Зыгарь. - Не было никакой стратегии, никакой подготовительной работы, никакой координации с Ираном, никакой координации с Турцией, и, таким образом, мы чуть не вступили в войну - не говоря уже о колоссальной сумме денег, которая в ходе этой операции была просто украдена". "По словам источников Зыгаря, - пишет автор статьи, - Путин в апреле вынудил военного прокурора России уйти на пенсию прежде, чем тот мог бы представить в верхнюю палату парламента доклад, обнажающий существенные финансовые потери в Сирии, обусловленные коррупцией. Подобный цинизм и должностные преступления - скорее правило, чем исключение, сказал Зыгарь. Он пересказал историю о том, как Путин показал Оливеру Стоуну видеозапись - якобы кадры, где российские силы бомбят боевиков ИГИЛ*. Путин сказал Стоуну, что это работает наша авиация, - а оказалось, что это позаимствованный ролик 2013 года, на котором пилоты США атакуют позиции "Талибана"* в Афганистане". Яффа переходит к теме хакеров, работающих на российское государство. По его мнению, среди лучших материалов на эту тему - расследование корреспондента "Медузы" Даниила Туровского. "Туровский и его редакция в итоге вступили в спор с The New York Times: "Медуза" утверждала, что некоторые статьи из серии о России и ее проекции могущества за границей (этот цикл получил Пулитцеровскую премию) были основаны на материалах "Медузы" и не содержали надлежащих ссылок", - сообщает автор. Яффа спросил Туровского, как, по его мнению, американские журналисты описали состав и тактику российских групп хакеров. "Он сказал, что в целом понимание "правильное, но все равно мало что есть в плане настоящих доказательств". "Мы можем быть уверены, что российские кибервойска существуют, что в этом участвует масса народу, что спецслужбы способны сделать нечто подобное, - но это не означает, что мы можем со 100-процентной уверенностью утверждать, что они виновны", - пояснил Туровский. Яффа замечает, что для многих вашингтонских репортеров первичный источник информации - разведслужбы США. "Поэтому возможно, что американские журналисты знают о действиях хакеров больше, чем их российские коллеги", - пишет он. И все же Туровский смотрит с подозрением на уровень конкретики в статьях американских журналистов о российских хакерах: например, на то, как в лексикон журналистов вошли условные наименования хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear. "Насколько я понимаю, настоящих группировок нет, есть просто много разных людей, которые выполняют эту работу; чистой воды догадка - считать, будто они образуют обособленные конкретные группы, которые можно называть так или иначе", - сказал Туровский. "Он сказал мне, что в ходе освещения темы был потрясен тем, каким технологически отсталым во многом кажется аппарат безопасности российского государства. По его словам, он нечасто замечает, чтобы американская пресса учитывала этот нюанс при освещении ситуации. Однажды некий источник повел Туровского на объект кибербезопасности, подчиняющийся ФСБ", - пишет Яффа. Туровский описал это так: "На входе сотрудники ФСБ должны были сдавать свои телефоны. Компьютеров, подключенных к интернету, не было: всего один на каждом этаже. Чтобы получить к нему доступ, они должны записываться заранее и получать ключ, который действует определенный период времени. Они жаловались, что в таких условиях ничего расследовать невозможно". И все же Туровский признал, что вероятность достоверности и недостоверности некоторых обвинений в адрес российских хакеров примерно одинакова. "В России часто то, что кажется полным абсурдом, оказывается правдой", - сказал Туровский, упомянув об истории "фермы троллей" в Петербурге. Роман Шлейнов ("Новая газета") сказал Яффе, что американская пресса слишком фокусируется на конкретике сделок с недвижимостью, связанной с Трампом. Состоятельные россияне, даже люди с политическими связями, покупают недвижимость за границей, вероятно, "в качестве места, куда можно сбежать", а не по приказу Путина, заметил Шлейнов. Шлейнова больше заинтриговала встреча Джареда Кушнера с главой ВЭБа Сергеем Горьковым. "Все эти государственные банки - на самом деле не коммерческие предприятия, они призваны осуществлять государственные функции. Если глава ВЭБа говорил о возможном финансировании проектов, связанных с зятем президента США, это определенно обсуждалось на высших уровнях здесь, в Москве", - сказал Шлейнов. Яффа продолжает: "От российских журналистов я снова и снова слышал мысль, что американская пресса, описывая возможные связи партнеров Трампа с Россией, может сползти к конспирологическим теориям, которые во многом предопределяют российское освещение жизни в США". Елена Черненко, руководитель международного отдела "Коммерсанта", сказала, что американские журналисты снизили планку при освещении России. Она сравнила освещение в американской и российской прессе деятельности, соответственно, российского посла в США Кисляка и американского посла Макфола. Черненко сочла, что американская пресса достигла верха "невероятной истерии", когда глава МИД РФ Лавров в мае посетил Трампа. "Она сказала, что гипотезы в некоторых кругах американской прессы, что российский фотограф мог тайно пронести в Овальный кабинет подслушивающее устройство, - это "полный фэйспалм", - пишет автор. Алексей Ковалев, руководитель онлайн-проекта "Лапшеснималочная", в интервью автору назвал себя "одним из самых больших критиков" российской вещательной компании RT. Автор пишет: "Но Ковалев убежден, что охват и пропагандистский эффект этого канала в США минимальны, и сосредоточенное на нем внимание "абсолютно гипертрофировано" по сравнению с его реальной способностью повлиять на повестку дня американской политики - которая, по его словам, фактически равна нулю". По словам Ковалева, в наше время максимальную выгоду из внимания США к RT извлекает руководство самой RT. Яффа отмечает, что слышал от нескольких российских журналистов: Путин находит все это внимание лестным и даже полезным, бальзамом на раны после того, как он много лет чувствовал, что его игнорируют. По предположению Зыгаря, Путину "нравится его имидж а-ля злодей из бондианы, нравится, что Фарид Закария называет его самым могущественным человеком на свете. Он к этому все время стремился - чтобы его уважали, чтобы он стал выше всех". *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The New Yorker