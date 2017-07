7 июля 2017 г. Сьюзен Чира | The New York Times Встреча Трампа и Путина: противоборство, разжигаемое тестостероном "Состязание в мужественности на высшем уровне: Владимир В.Путин и Дональд Дж.Трамп, два лидера, построившие свою привлекательность на излучении маскулинности, встретятся в пятницу, и весь мир будет судить, кто одержал верх", - пишет в The New York Times Сьюзен Чира. "Каждый - почти карикатурная версия гипермаскулинности, - отмечает журналистка. - Путин фотографируется без рубашки на коне, на охоте на тигров или рядом с поверженными противниками по дзюдо. Президент Трамп старательно-сердито смотрит в камеру, хвастается размером своих рук (и не только рук), а недавно разместил в Twitter шуточное видео, в котором он дерется с CNN. Многозначительная ирония: есть опасения, что американский лидер, столько вложивший в доказательство того, что он настоящий мужчина, может оказаться недостаточно жестким". Профессор Уильям Таубман, специалист по советской истории, полагает, что больше всего параллелей можно провести между завтрашней встречей и саммитом с участием Рейгана и Горбачева, прошедшим в 1985 году в Женеве, так как эти двое были геополитическими противниками, но установили личный контакт друг с другом, который помог завершить холодную войну, передает Чира. Некоторые союзники Трампа боятся, полагает журналистка, что "самопровозглашенный мастер сделки" заключит сделку, которая усугубит подозрения по поводу взаимодействия его ближнего круга с Россией. Защитники Рейгана торопливо добавляли, что разрядка в отношениях с СССР произошла только после жестких высказываний и поступков Рейгана. А Трамп в четверг критиковал Путина в самых сильных на данный момент выражениях, хотя снова отказался сказать, что верит, что Россия единолично ответственна за вмешательство в выборы 2016 года в США. "Так что Трамп оставил себе мало места для маневра. Он построил свой бренд и немалую часть своей внешней политики на мужественной силе. Он проиграл Эммануэлю Макрону (Франция) в состязании рукопожатий. И идет на встречу со страной, которую многие в мире считают агрессором, после того как она уже забила несколько голов Соединенным Штатам своим вмешательствам в их выборы", - говорится в статье. "Любая замеченная слабость может дорого обойтись обоим единоборцам - и сказаться на их мачизме, которым они так дорожат", - резюмирует Чира. Источник: The New York Times